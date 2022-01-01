Недавно на моих глазах собаки растерзали кошечку. Я разогнала собак и отвезла бедное животное в одну из самых популярных ветклиник Костаная. Получила полное разочарование в людях. В клинике оценили состояние кошки, сказали, что шанс есть только в России, а они могут только усыпить. Оплата за усыпление и «утилизацию» - 20 тысяч тенге. При этом мне сказали, что, если это для меня дорого, могу домой забрать и смотреть на это все... Я даже отвечать не стала. Достала молча кошелек, оплатила и ушла. Просто поразило отношение «заевшейся» клиники.

Поразила не только цена, но и отношение. Тем более видят, что я тащу бездомышей, просто попавшихся на пути. Я тоже врач... и если видно, что пациент уходящий, как можно такую цену влепить?

На работе мы с коллегами помониторили две самые передовые клиники города, они как будто соревнуются друг с другом в ценах. Можно и нужно лечить животных. Но порванное животное усыпить за 20 тысяч - это нечто. Ощущение, что частные клиники берегов не имеют.

Люди тоже хотят благополучного обслуживания по своим возможностям. Но видеть, что ты, как врач, бессилен, и выставить чек, зная, что я не проверю, какой препарат ввели и как утилизировали труп... Кстати, они даже не смогли мне назвать препарат.

Это я такая попалась, молча достала карточку и пошла. А если б это были дети, старики. Ведь мы детей учим не проходить мимо нуждающихся. Неужели нет в городе ни одной клиники, в которой по такой экстренной необходимости это могут делать хоть немного дешевле?

Анна АБАШЕВА, Костанай