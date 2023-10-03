О мусорных завалах возле контейнеров напротив дома № 14 по ул. Темирбаева сообщил «НГ» житель Костаная Василий ИВАНОВ. Он рассказал, что из-за мусора уже не видно контейнеров.

- Мусор не вывозят уже неделями, скоро счет на месяцы пойдет, - уточнил читатель. - Лежат горы коробок, листьев, старой мебели.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели небольшие завалы рядом с контейнерами и огромные завалы на отдельной площадке, где обычно стоят «клетки» для сбора пластиковой тары. Но из-за горы мусора непонятно, есть ли они вообще.

Ул. Темирбаева, 14. Гора мусора скопилась в «кармане», явно не предназначенном для него / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Рядом с контейнерами - тоже куча листьев и другого мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 89 по ул. Дулатова, о которой «НГ» писала две недели назад, до сих пор не убрали.

Ул. Дулатова, 89. Во дворе дома коробки так и торчат рядом с контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мусор, который «смотрит» на детскую площадку, за две недели тоже не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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