Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 11 - кот Гораций и его хозяйка Ольга СВИРИДОВА

Гораций нашел свое счастье, войдя в нужную дверь / Фото Ольги СВИРИДОВОЙ

В самом конце апреля этого года жительница Костаная Ольга Свиридова возвращалась с работы, была уже недалеко от дома, когда из кустов к ней выбежал махонький котенок.

- Бежит прямо навстречу это серое чудо, ма-а-аленький, хвостик трубой, пушистый, как метелка для пыли, - вспоминает тот момент Ольга. - Не могла пройти мимо и оставить крошку на улице, к тому же по ночам было холодно. Взяла домой на передержку в надежде пристроить в добрые руки. В подъезде встретила незнакомую семью квартиросъемщиков. Это были две разновозрастные женщины, видимо, мать и дочь и двое детей. Они начали умиляться и наглаживать малыша. Предложила им взять котенка к себе, они с готовностью согласились. Я обрадовалась, что так быстро удалось пристроить найденыша.

У Горация необычно большие уши, придающие ему фантастический вид / Фото Ольги СВИРИДОВОЙ

Вопреки ожиданиям Ольги, история вовсе не закончилась так быстро и так благополучно, как ожидалось.

- Прошло дня три, я на работе, звонит сын и говорит, что, пока он встречал курьера с посылкой, домой забежал котенок, - рассказывает Ольга. - Я сразу поняла, кто это. Придя домой увидела это бедное исхудалое чудо с большими ушами и раскосыми инопланетными глазами. Бедный пацан не мог стоять на ногах от бессилия и голода. Им поиграли пару дней и выкинули в подъезд. Стоя возле миски с едой, он просто падал, утыкаясь мордочкой в корм. Они его совсем не кормили!

Поведение двух женщин не поддается объяснению с точки зрения нормального человека. Котенок ведь просил есть, бегал за ними, жалобно мяукал, не могло быть иначе, так ведут себя все голодные котята. А они полностью игнорировали его крики? Не понимали, что живое существо нуждается в пище? Тогда возникает вопрос об их умственной полноценности. А если все понимали, но намеренно не кормили, тогда все ясно относительно их человеческих качеств. К тому же это происходило на глазах детей, которые могут вырасти такими же бездушными, если в этой семье так принято. Выбросили они сами, наигравшись, котенка в подъезд или он сбежал от них, из последних своих силенок добравшись до нужной квартиры, неизвестно. Но котенок пришел именно к той двери, за которой его ждало спасение от голодной смерти. И оцените его везучесть: на счастье, именно в нужный момент пришел курьер, котенку оставалось только незаметно прошмыгнуть в открытую ненадолго дверь.

- Вот так он и остался, - говорит теперь уже хозяйка котика Ольга Свиридова. - Дома уже есть кошка - шотландка Матильда, своенравная, гордая и избалованная. Сын придумал имя, теперь найденыша нашего зовут Гораций. Это самый ласковый, милый и шаловливый кот.

Любимая игра Горация - запрыгнуть на бортик ванны, скинуть на дно пробку на цепочке, а потом настигнуть ее на дне и гонять, пока не надоест.

Возможно, в будущем Матильда и Гораций подружатся, но пока она его игнорирует / Фото Ольги СВИРИДОВОЙ

Шотландка Матильда, а по-домашнему Мотя, пока никак не хочет принимать нового жильца. Так и живут, периодически Матильда грозно шипит на Горация, но до драк дело не доходит. Видимо, не хочет благородная шотландка пачкать лапки о безродного сироту. Гораций же ко всему относится проще и особо не чтит чужую родословную. А когда Мотя пытается точить когти о кухонный шкафчик и хозяйка делает ей замечание, Гораций подключается к воспитательному процессу, слегка ударяя лапкой по благородному шотландскому хвосту. Делает он это полушутя, убегает стремительно, поэтому ни разу не пострадал от своей инициативы.

В отличие от Матильды, Гораций очень ласковый, к человеку льнет, любит мурлыкать на руках у хозяйки. Теперь у него есть любящая семья, которая будет заботиться о нем всю его жизнь.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 11 кота Горация и его хозяйку Ольгу Свиридову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 7 октября, до 11.00 воскресенья, 8 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 5 октября, до 10.00 понедельника, 9 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 10 кошки Маши и ее хозяйки Махаббат Шолановой поступило 276 голосов.