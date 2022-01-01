В 136-м туре трое уже знакомых читателям участников

Для того чтобы удовлетворить все заявки в полном объеме, необходимо собрать сумму - 1 230 000 тенге. С прошлого тура остатка нет, поэтому собирать будем с нуля.

Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Тренироваться дома

Руслану нужен тренажер, чтобы не растерять достигнутое / Фото из архива Елены ШЕПЕТОВСКОЙ

17-летний Руслан ШЕПЕТОВСКИЙ из Костаная участвовал в нашем благотворительном проекте 8 раз. Впервые наши читатели познакомились с ним в ходе 23-го тура, тогда Руслану было 8 лет. У него ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени - последствия того, что за несколько дней до рождения пуповина обмотала шею ребенка, и головной мозг не получал должное количество кислорода, а врачи не видели необходимости в срочном кесаревом сечении. В результате родители с самого раннего детства своего первенца борются за каждое его умение, которое здоровым детям дается по мере роста.

Руслана возили в клиники Казахстана, Германии, России, Китая. Он перенес семь операций, чтобы снять спастику мышц ног, спины и рук.

Сейчас он не просто вырос, а возмужал, стал уже почти взрослым парнем. Благодаря вложенным в его реабилитации усилиям Руслан начал ходить с поддержкой отца. Ежевечерне он совершает неспешные пешие прогулки вокруг квартала, в котором живут Шепетовские, это примерно 600 м пути. Но детский церебральный паралич опасен тем, что в случае большого перерыва в реабилитационных занятиях начинается откат. Это означает, что достигнутое с таким трудом затухает или исчезает вовсе. И все приходится начинать сначала.

В конце октября Руслану исполнится 18 лет. Это не просто дата, означающая взросление. Это рубеж, за которым Руслан перестанет получать доступ к занятиям на тренажере.

- Пока он посещает интернат на ул. Красносельской, есть прекрасная возможность заниматься на тренажерах, - говорит мама Руслана Елена ШЕПЕТОВСКАЯ. - Наш интернат хорошо оборудован. Но начиная с 27 октября он по закону не имеет права там находиться, поскольку достигнет совершеннолетия. Возить его каждый день в платные тренажерные залы нет материальной возможности, да и физически тяжело. К тому же тренажеры для этих целей особенные, тут не годятся те, на которых могут заниматься здоровые люди. Нам рекомендовали модель тренажера, подходящего для Русика, но он стоит больше миллиона тенге. Мы нашли полный аналог, который выпускают в Алматы, это намного дешевле, но нам все равно не собрать такую сумму. Поэтому снова просим помощи у «Нужных денег» - приобрести тренажер, чтобы сын занимался дома, это единственная возможность избежать отката. Трудно описать, какая радость была у нас, когда Руслан начал ходить с папой по полкилометра. Не дайте нам потерять это.

Тренажер, производимый в Алматы, - это аналог двухмоторного велотренажера HSM-20CE для одновременной разработки рук и ног. Особенность этого тренажера в том, что его педали с реверсом: если спастика увеличивается, педали автоматически начинают крутиться в обратную сторону. Для его приобретения нужно 400 000 тенге.

Доходы семьи складываются из пособия Руслана - 130 000, зарплаты мамы - 125 000 и доходов папы (пенсия + заработок) - 170 000 тенге. В семье есть младшая дочь 5 лет.

Карта «Каспи» 4400 4301 2538 7180, Руслан Ш.

Карта привязана к номеру телефона +7-747-687-46-45.

Танцевать без коляски

Ходить без опоры и танцевать без коляски - главная мечта Балшекер / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

22-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная тоже давно знакома нашим читателям. Она 9 раз становилась участницей «Нужных денег». Первый раз - в 18-м туре, когда ей было 12 лет, последний раз - в 127-м туре. У Балшекер ДЦП, спастическая диплегия нижних конечностей. Помощь в нашем благотворительном проекте всегда требовалась на оплату курсов реабилитации. Улучшения в здоровье девушки есть, хоть и происходят медленно. Она уже может самостоятельно стоять, при этом активно двигая руками, и ходит с поддержкой. Но мечтает о полностью самостоятельном передвижении на своих ногах. И есть еще одно заветное желание.

Балшекер занимается танцами на колясках и уже имеет награды за призовые места в республиканских соревнованиях. Она очень способная и достигла высот в этом, но как же хочется ей танцевать без коляски! Это такая простая и понятная мечта. Только для ее достижения надо много работать над собой, постоянно проходя курсы реабилитации.

- Спасибо «Нашей Газете» и ее читателям, что я смогла добиться того, что могу сейчас, - благодарит Балшекер. - В последние два раза я занималась на тренажере «Космос», эти занятия мне помогают лучше всех других. Я очень хочу ходить, помогите мне пройти еще один курс.

Для оплаты курса занятий на тренажере «Космос» в столичной клинике, который стоит 550 000 тенге, Балшекер не хватает 380 000 тенге.

Доходы семьи: пособие Балшекер - 100 000 тенге, зарплата папы - в пределах 160 000 тенге в зависимости от выработки.

Балшекер нужно помочь еще приблизиться к мечте.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, Балшекер К.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.

К китайским докторам в Астану

Китайские методики могут улучшить состояние Аяжан / Фото из архива Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

Аяжан Наурызбай 5 лет, она живет в Костанае, участвовала в 120-м туре проекта. По определению врачей, уже в период внутриутробного развития у девочки была задержка развития, а преждевременное появление на свет только усугубило состояние ребенка. Первый месяц своей жизни малышка провела в реанимации, поскольку у нее были врожденная пневмония и церебральная ишемия. Сейчас у Аяжан диагноз «ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия».

Аяжан не переворачивается, не ползает, ограниченно понимает обращенную речь. Ее словарный запас включает всего пять слов. Родителям предстоит много труда и поездок на курсы реабилитации, чтобы дочь смогла овладеть навыками, которые другим детям даются легко и незаметно.

- Нам нужно пройти реабилитацию в Астане, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Желательно два курса подряд, но мы понимаем, что это дорого. Просим помощи для оплаты хотя бы одного курса. Мы не справимся сами, пожалуйста, помогите нашей Аяжан.

Родителям рекомендовали отвезти Аяжан в столичную клинику «Отей бойдак». Там работают китайские специалисты, в курс реабилитации, кроме массажа и ЛФК, входит иглорефлексотерапия. Стоимость одного курса - 450 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата отца - 62 500 тенге, пособие по многодетности - 49 100, АСП - 67 000. Пособие Аяжан по инвалидности - 110 000 тенге. Аяжан - четвертый ребенок в семье, кроме нее, нужно кормить, одевать, учить еще троих. При нынешней инфляции это задача не из легких. Семья живет в 2-комнатном доме, выделенном акиматом, отопление печное, дрова и уголь - это дополнительные расходы.

Карта «Каспи» 4400 4301 3957 7289, Сабира М. (это бабушка Аяжан).

Карта привязана к номеру телефона: +7-707-336-72-04.

Карта Народного банка 4444 8226 2260 9082 (Гульдана М.).

Карта привязана к номеру телефона +7-705-143-55-91.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 135-го тура