По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 44 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 71 год, невесте - 70 лет;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрированы 89 новорожденных: 32 девочки и 57 мальчиков;

- умерли 42 человека: 18 женщин и 24 мужчины.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 157 человек, из них поместили 143: 129 мужчин и 14 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 142 вызова, из них 1 732 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 398;

- поступили 27 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 37 человек, из них 6 - дети;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 607 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 141 уголовное правонарушение, в том числе 41 кража и 43 факта мошенничества;

- разысканы 14 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 92 преступления;

- зарегистрированы 5 наркоправонарушений: 2 наркопроступка, 2 факта контрабанды и 1 факт хранения наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 11 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.