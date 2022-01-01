У моего 17-летнего сына инвалидность (диагноз ДЦП), Передвигаться ему тяжело. Сейчас я вожу его на уроки вокала в студию по адресу ул. Касымханова, 34. В том же самом здании располагаются МСЭК и департамент труда и социальной защиты. Нетрудно предположить, что туда регулярно подъезжают люди с ограниченными возможностями. Но на стоянке всего одно парковочное место для инвалидов. Очень часто оно бывает занято, причем транспортом, не подвозившим инвалида. Иногда поставить машину на этой стороне дороги невозможно и приходится искать место для парковки на другой стороне. Человеку, который с трудом передвигается, это создает большие неудобства. Где логика? Ясно же, что к этому зданию всегда приезжают инвалиды и стоянка на их количество совершенно не рассчитана.

Инна ДЖАБРАИЛОВА, Костанай

Комментарий

В департаменте Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области на запрос редакции ответили:

- Собственником здания является ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области». Вблизи здания имеется 1 парковочное место со знаком для лиц с инвалидностью. В соответствии с п. 4.3.1.6 свода правил РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» количество парковочных мест, предназначенных для транспортных средств с опознавательными знаками для лиц с инвалидностью, определяется из расчета 4 места на первые 100 мест (то есть 1:25), 2 места со следующими 100 местами (1:50). Если парковочных мест меньше 25, проектируется 1 место, предназначенное для транспортного средства с опознавательными знаками для лиц с инвалидностью. Кроме того, учитывая особенности обращающихся лиц, департамент со своей стороны неоднократно обращался в адрес собственника здания о возможности обеспечения дополнительных парковочных мест для лиц с инвалидностью. По вопросу обеспечения дополнительных парковочных мест к зданиям департамента ваш запрос перенаправлен в адрес ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области» в порядке ст. 65 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.