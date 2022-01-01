Две бывшие студентки КСТК получили по 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков. Приговор огласили в актовом зале КРУ им. Байтурсынова, где собрали около 300 человек. Правильно ли это? Да. Такое показательное завершение процесса заставит многих студентов задуматься.

Да. Наркотики - это угроза национальной безопасности, отвечать на нее нужно жестко.

Нет. Оглашение приговора вне зала суда - это показуха и нарушение прав человека.

Нет. Такие меры не воспитывают. Наоборот, порождают сочувствие к подсудимым.

