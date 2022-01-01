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Куда пойти с 5 по 12 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

6 октября,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

7 октября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

8 октября,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

8 октября,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

11 октября,

14.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной

В течение месяца

«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

7 октября,

14.00, 18.00

Лазерное неоновое шоу «Игра». Незабываемое, грандиозное, интерактивное шоу «Игра», в котором каждый зритель может стать непосредственным участником игры.
Вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Бесплатная фотосессия с героями шоу. Детям до 5 лет - бесплатно, билет покупает сопровождающий

 

11 октября,

19.00

Большой концерт команды КВН «Астана»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

7 октября,

14.00

Шоу-мюзикл «Аладдин: Магия Востока». Премьера от студии «Затея»

 

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК Текстильщик)

тел.: +7-705-884-05-28

7 октября,

19.00

Концерт памяти Сергея Бодрова. 12+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Велопробег ко Дню учителя

Костанай, Старт от памятника И. Алтынсарина возле Центрального сквера.

8 октября, 10.00