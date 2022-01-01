Куда пойти с 5 по 12 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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6 октября,
18.30
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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7 октября,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
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8 октября,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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8 октября,
17.00
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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11 октября,
14.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной
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В течение месяца
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«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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7 октября,
14.00, 18.00
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Лазерное неоновое шоу «Игра». Незабываемое, грандиозное, интерактивное шоу «Игра», в котором каждый зритель может стать непосредственным участником игры.
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11 октября,
19.00
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Большой концерт команды КВН «Астана»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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7 октября,
14.00
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Шоу-мюзикл «Аладдин: Магия Востока». Премьера от студии «Затея»
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«Орион»
ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК Текстильщик)
тел.: +7-705-884-05-28
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7 октября,
19.00
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Концерт памяти Сергея Бодрова. 12+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Велопробег ко Дню учителя
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Костанай, Старт от памятника И. Алтынсарина возле Центрального сквера.
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8 октября, 10.00
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