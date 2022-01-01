Сухой остаток. С 24 по 30 июля
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 160 уголовных правонарушений, из них 45 краж и 55 фактов мошенничества;
- разысканы 19 без вести пропавших лиц;
- раскрыты 89 преступлений;
- зарегистрированы 16 наркоправонарушений: 9 наркопроступков, 2 факта сбыта, 3 факта контрабанды, 1 факт хранения наркотических веществ, 1 факт культивирования наркосодержащих растений;
- зарегистрированы 4 ДТП, в которых травмированы 5 человек, 2 человека погибли;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 31 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.