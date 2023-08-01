Об открытом колодце рядом с забором дома № 83 по ул. Валиханова сообщил «НГ» житель Костаная Мухтар НУРКАНОВ.

- Колодец расположен рядом с забором из металлочерепицы, - пояснил он. - Колодец завален мусором, среди которого пластиковые бутылки, жестяные банки, бумажки. В колодец могут случайно угодить дети, которые бегают рядом и играют. Или ночью кто-нибудь может провалиться.

На месте корреспонденты «НГ» увидели колодец, заваленный мусором.

Колодец рядом с забором частного дома по ул. Валиханова, 83 завален мусором / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!