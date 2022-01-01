Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров

и своего человека

«Наша Газета» начинает новый конкурс - «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу бывшему бездомышу (собаке, кошке или другому животному), этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 2 - кот Кузьма и Оксана ШЕМШЕЛЕВА.

Сейчас Кузьма - статный красивый 8-летний кот с независимым характером / Фото из личного архива

История очередного участника нашего конкурса началась в 2016 году. Во дворе дома, где живет Оксана, появился котенок-подросток. На вид ему было месяца четыре, а поведение говорило о том, что жил он в доме, улицы не знал, его просто выкинули, как ненужную вещь. По его боязливости ко всему было ясно, что котенок совершенно не приспособлен к уличной жизни. Но по прежней домашней привычке все еще доверял людям, и этим пользовались дети - таскали бедолагу, как будто он не живая душа, а заводная игрушка. Во время одной из игр детишки решили даже его похоронить. Завернули котенка в тряпочку и уже укладывали в ямку, то есть, могилку. Благо, котенок, хоть и не обладал силой, но сумел вырваться и убежать. После этого к детям он больше не подходил.

- Ко всему прочему его еще и уличные коты гоняли, - вспоминает Оксана. - Выход у него был только один - прятаться на дереве, высоко-высоко. Мы с мамой ходили его кормить, так как он практически не слезал с большого клена. Вечером звали его, он спускался, кушал и бегом наверх. В один день он пропал… Мы его искали, переживали, звали возле подвала и решили, что если выйдет - заберем домой и будем пристраивать. На второй день к вечеру он все-таки вышел на наш зов из подвала. На боку у него была глубокая дыра - либо коты подрали, либо наткнулся на сучок на дереве. Забрали домой на свой страх и риск, хотя дома уже были собака и кот.

Пока лечили раненого Кузю, прикипели к нему сердцем / Фото из личного архива

Назвали спасеныша Кузей. Опасаясь, как бы питомцы по неосторожности или из ревности не нанесли дополнительных повреждений раненому малышу, решили поселить его на балконе. А чтобы собака и кот, уже считавшие себя единственными любимцами, не увидели раньше времени нового поселенца, вид на балконное пространство закрыли шторой.

А котенка, между тем, необходимо было лечить, возить в ветклинику, делать перевязки. И при этом соблюдать тайну его присутствия в доме. Постепенно рана затянулась, но Кузю не сразу решили познакомить с остальными питомцами: французским бульдогом Арчи (ласково - Чусик) и котом Баксом.

- Оказалось, что котик очень ласковый, интеллигентный, не навязчивый, - говорит Оксана. - И подвижный. Когда Кузя поправился, начал запрыгивать на подоконник на балконе, тут-то и произошло знакомство. Начались игры с Баксом через стекло. Конечно же, мы подали объявления во все паблики… но откликов не было, да и мы всей семьей уже к нему привыкли. С нашими животными он подружился, и наш зоопарк увеличился. Сейчас Кузьме уже 8 лет, он стал красивым статным котом с глубокими зелеными глазами, который все так же боится детей, любит побыть один и не любит сидеть на руках. Кузьму можно по характеру и внешнему виду сравнить с собакой породы дог: он худощавый, высокий, долговязый и своенравный. Конечно, у него есть и недостатки - погрыз все шнуры в доме. Но сколько радости он нам принес! Поэтому не бойтесь помочь животному с улицы, он станет вам отличным другом и будет очень благодарен!

Котенку приходилось прятаться на дереве от опасностей дворовой жизни / Фото из личного архива

На память о беспризорном прошлом у Кузи остался страх перед детьми да где-то под шерстью небольшой шрам. Теперь он такой же член семьи, как и все остальные, и даже имеет некоторые привилегии, которыми его наделил Арчи. Кузьма - единственный, кому дозволяется есть из миски Чусика, и ему за это никогда ничего не бывает. Ни один другой кот в мире даже посмотреть в сторону собачьей миски не сможет, моментально станет объектом гонений со стороны Арчи. Кстати, собачий корм - это слабость Кузьмы, и он, пользуясь благосклонностью Чусика, объедает того без зазрения совести.

Как говорит Оксана, именно с Кузи началась их с мамой история помощи бездомным животным. Они подобрали и благополучно пристроили еще две кошачьи души. Еще одного котейку приютили у себя на время, да так и оставили. И если понадобится спасать какого-нибудь бедолагу, будут спасать. Потому что не боятся делать добро.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 2 кота Кузьму и Оксану Шемшелеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 5 августа, до 11.00 воскресенья, 6 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 3 августа, до 10.00 понедельника, 7 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 1 кошки Дочи и Анны Ивановой поступило 224 голоса.