Благотворительный проект

Хватило и даже осталось

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 134-м туре «Нужных денег» оказали помощь в полном объеме

Для удовлетворения обеих заявок нужно было собрать 1 030 000 тенге. Возросшая активность наших благотворителей сделала эту цель достижимой.

Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей, но у нас есть резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так в каждом туре аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств.

Кроме того, в этом туре касса пополнилась двумя существенными вкладами. Земляки из Германии прислали перевод на 500 евро, после конвертации при получении получилась сумма 224 730 тенге. И еще 84 500 тенге «НГ» удалось выручить на аукционе, единственным лотом которого были наградные часы нашего корреспондента.

В итоге аккумулировалась сумма, из которой мы имели возможность в случае недобора добавить денег обоим участникам. Но комиссии не пришлось принимать трудных решений, так как одному из участников этого тура собрали сумму, покрывающую заявку даже с небольшим избытком.

Ждем индийского чуда

У 5-летнего Мухаммада Али ГУЛЛИЕВА из Тобыла ретинопатия недоношенных. Мальчик перенес уже несколько офтальмологических операций. Врачам удалось сохранить ему зрение, но оно оставалось слабым и Мухаммад должен всю жизнь носить очки с большими диоптриями. Индийские доктора дают надежду на то, что ребенок сможет расстаться с очками и видеть при этом почти так же хорошо, как и здоровые люди.

Мухаммад уже проходит обследование в индийской клинике / Фото Мадины АСКАРОВОЙ

Операции за рубежом очень дорого стоят, счет идет на миллионы тенге. Когда основная сумма была собрана, выяснилось, что на дорогу изыскать средства уже нет никакой возможности. Тогда и поступила заявка на 430 000 тенге в наш благотворительный проект.

На момент подведения итогов для Мухаммада поступили 199 взносов на общую сумму 471 823 тенге. Собранные деньги позволили оплатить путь до Нью-Дели и вовремя отправиться в индийскую клинику.

- Поедем с пересадками - сначала в Алматы, оттуда в Ташкент, а потом уже в Индию, - сообщила мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - Очень волнительное путешествие, едем в чужую страну, немного страшно, но ради здоровья сына любой страх можно побороть. Спасибо огромное, люди, за вашу помощь, дай аллах всем здоровья! Здоровье - самое главное.

Надо сказать, что семья едет в Индию с некоторым финансовым риском, ведь неизвестно, сколько придется там пробыть и оплачивать проживание и питание. Никакого резерва «на всякий пожарный случай» нет. Есть вероятность, что на обратные билеты может не хватить. Поэтому, если у кого-то возникнет желание еще помочь Мухаммаду, то любая помощь не будет лишней.

Сейчас семья уже находится в Индии, Мухаммад проходит обследования.

Карта Каспи: 4400 4302 6071 8223, Мадина А.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-201-39-16.

Поправляйся, малыш!

Маленькому костанайцу Богдану МАКСАКОВУ из Костаная 1 год и 10 месяцев. У ребенка спастическая форма ДЦП, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов. Как и все дети с ДЦП, мальчик нуждается в регулярных реабилитациях, только при этом условии есть шанс на улучшение качества жизни.

Богдан поедет на реабилитацию, когда поправится после болезни / Фото из архива Инны МАКСАКОВОЙ

Родители хотят отвезти Богдана в столичную клинику «Центр катамнеза», где специализируются как раз на недоношенных детях. Для этого нужно было собрать 600 000 тенге. Для Богдана поступило 67 взносов на общую сумму 248 236 тенге. Мы добавили из резерва 351 764 тенге, и теперь у Богдана есть 600 000 на оплату реабилитации.

- Дай бог здоровья всем людям, которые помогли, все-таки у нас добрые и отзывчивые люди! - поблагодарила мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Огромное всем спасибо! Сейчас сын болеет, у него пневмония. Из стационара нас уже выписали, а температура никак не проходит. В таком состоянии ему нельзя ехать. Нужно пройти дополнительные обследования, чтобы понять, от чего у него температура. Как только справимся с этой проблемой, поедем в столицу.

Начало срока реабилитации не обозначено, Богдана примут в «Центре катамнеза», когда он туда приедет. Сейчас мальчик должен поправиться и восстановиться после болезни, прежде чем отправиться на реабилитацию.

О тех, кому помогли

В 129-м туре помогали 57-летней жительнице Аркалыка Айжан ЖУНЫСБЕКОВОЙ. У женщины висцеральная форма ревматоидного полиартрита, инвалидность 2 группы. Наши читатели собирали ей деньги на протезирование зубов, так как при этом заболевании человек стремительно лишается своих зубов и протезирование неизбежно.

Начало было положено еще в октябре 2022 года, когда женщина лечилась в костанайском профилактории. А сразу после окончания тура, в феврале этого года, стоматологи приступили к основным операциям. но только сейчас эта зубная эпопея закончена.

- Оказывается, самое тяжелое - это лечение зубов, - поделилась Айжан Жунысбекова. - Очень долго длилось и много сил отняло. У нас в Аркалыке это сделать нет возможности, постоянно приходилось ездить в Костанай. На одну только дорогу ушло 86 000 тенге. Да еще и цены поползли вверх, в результате все обошлось дороже на 108 000 тенге, чем сначала считали. Пришлось взять кредит. Теперь буду выплачивать. Но главное, что теперь я с хорошими зубами. И это благодаря проекту «Нужные деньги». Спасибо! Если бы не «Наша Газета», ходила бы без зубов.

Айжан Дюсеновна прислала нам фото с очаровательной улыбкой, которая была бы невозможна без помощи наших читателей и профессионализма стоматологов, разумеется.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 135-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба, описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 134-й тур 

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор такси «Народное»

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

50 000

Евгений

На усмотрение комиссии
(32 534 - Богдану Максакову,
17 466 - переходят на следующий тур)

25 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

25 000

Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

224 730

Земляки из Германии

На усмотрение комиссии (Богдану Максакову)

84 500

выручка от аукциона «НГ»

На усмотрение комиссии (Богдану Максакову)

10 000

Сауле Куанбек

На усмотрение комиссии (Богдану Максакову)

Поступления на карты участников: 248 236 + 471 823 = 720 059

10 000

Антон

Богдану Максакову

2 000

Юрий

Богдану Максакову

1 000

Дмитрий

Богдану Максакову

5 000

Руслан

Богдану Максакову

5 000

Расул

Богдану Максакову

1 000

Серик

Богдану Максакову

2 000

Руслан

Богдану Максакову

1 000

Сергей

Богдану Максакову

2 000

с карты другого банка

Богдану Максакову

200

Даулет

Богдану Максакову

1 000

Ансар

Богдану Максакову

1 000

Татьяна

Богдану Максакову

5 000

Тахир

Богдану Максакову

500

Ерден

Богдану Максакову

500

Азамат

Богдану Максакову

10 000

Сара

Богдану Максакову

2 000

Виктория

Богдану Максакову

5 000

Сергей

Богдану Максакову

1 000

Каламкас

Богдану Максакову

500

Марат

Богдану Максакову

500

Сергей

Богдану Максакову

10 000

Николай

Богдану Максакову

2 000

Наталья

Богдану Максакову

500

Дина

Богдану Максакову

10 000

Сергей

Богдану Максакову

100

Дана

Богдану Максакову

1 000

Оксана

Богдану Максакову

500

Александр

Богдану Максакову

5 000

Сергей

Богдану Максакову

20 000

Инна

Богдану Максакову

1 000

Айнур

Богдану Максакову

1 000

Виталий

Богдану Максакову

1 000

Залина

Богдану Максакову

500

Виктория

Богдану Максакову

2 000

Виталий

Богдану Максакову

500

Алексей

Богдану Максакову

5 000

Марк

Богдану Максакову

5 000

Татьяна

Богдану Максакову

2 000

Дмитрий

Богдану Максакову

500

Асет

Богдану Максакову

1 536

Евгений

Богдану Максакову

1 500

Аскар

Богдану Максакову

2 000

Анна

Богдану Максакову

20 000

Екатерина

Богдану Максакову

500

Алёна

Богдану Максакову

1 000

Анна

Богдану Максакову

1 000

Жанна

Богдану Максакову

2 000

Айдар

Богдану Максакову

10 000

Владимир

Богдану Максакову

5 000

Инесса

Богдану Максакову

1 000

Елен

Богдану Максакову

10 000

Роман

Богдану Максакову

2 000

Кайрат

Богдану Максакову

10 000

Алексей

Богдану Максакову

5 000

Виталий

Богдану Максакову

10 000

Алексей

Богдану Максакову

10 000

Валерий

Богдану Максакову

1 300

Татьяна

Богдану Максакову

10 000

Вячеслав

Богдану Максакову

500

Галия

Богдану Максакову

3 000

Нурлан

Богдану Максакову

10 000

Константин

Богдану Максакову

1 000

Юлия

Богдану Максакову

2 000

Ксения

Богдану Максакову

100

Булат

Богдану Максакову

1 000

Максим

Богдану Максакову

3 000

Лидия

Богдану Максакову

2 000

Сабина

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Максим

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Айша

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Жасулан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Алтынай

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Бибигуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 500

Жанат

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Татьяна

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Ерлан

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Сара

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Жанат

Мухаммаду Али Гуллиеву

560

Каракозайым

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Татьяна

Мухаммаду Али Гуллиеву

350

Елена

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Эльдар

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Артём

Мухаммаду Али Гуллиеву

4 400

Вера

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Динара

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Гульжан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Елена

Мухаммаду Али Гуллиеву

20 000

Екатерина

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Сауле

Мухаммаду Али Гуллиеву

600

Гульнара

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Виктор

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Владимир

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Эсмира

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Виктория

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Серик

Мухаммаду Али Гуллиеву

800

Динара

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Асель

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Дастан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Айгуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Гульжаухар

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Асет

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Надежда

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Анастасия

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Оксана

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Наталья

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Александра

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Ольга

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 500

Рональд

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Светлана

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Ольга

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Анастасия

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Юлия

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Аслан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Татьяна

Мухаммаду Али Гуллиеву

907

Кайржан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Канат

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Асем

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Руслан

Мухаммаду Али Гуллиеву

50 000

Дмитрий

Мухаммаду Али Гуллиеву

240

Камила

Мухаммаду Али Гуллиеву

15 000

Азамат

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Андрей

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Жасулан

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Каракоз

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Кайрат

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Омирбек

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Алексей

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Камаш

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Валерий

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 500

Аскар

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Жанар

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Рашида

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 300

Татьяна

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Марат

Мухаммаду Али Гуллиеву

486

Ольга

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Ермек

Мухаммаду Али Гуллиеву

660

Алия

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Бауыржан

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Ермек

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Ажар

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 800

Нариман

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Юнус

Мухаммаду Али Гуллиеву

388

Инара

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Асия

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Алмагуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Абдурахман

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Салтанат

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Бахытгуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

770

Алтынай

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Дастан

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Аида

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Кадирбек

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Мелдiр

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Шингисхан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Асылбек

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Алуа

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Сауле

Мухаммаду Али Гуллиеву

231

Дидар

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Айымгуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Айткуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

100

Аиэлита

Мухаммаду Али Гуллиеву

700

Каршыга

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Арайлым

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Гулдана

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Кайрат

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Тулебай

Мухаммаду Али Гуллиеву

800

Гаухар

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Дина

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Гульдана

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Макпал

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Жантас

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Алмагуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Гульбира

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Madina

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Касимбек

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Айнагуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Жанбулат

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Дина

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Наргиза

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Айдана

Мухаммаду Али Гуллиеву

200

Жазира

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Сания

Мухаммаду Али Гуллиеву

555

Абзал

Мухаммаду Али Гуллиеву

100

Мирзагул

Мухаммаду Али Гуллиеву

104

Лариса

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Нурлан

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Тимур

Мухаммаду Али Гуллиеву

342

Нурай

Мухаммаду Али Гуллиеву

20 000

Видади

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Кайрат

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Балнур

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Улан

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Таншолпан

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Татьяна

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Салтанат

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Вячеслав

Мухаммаду Али Гуллиеву

538

Анжелика

Мухаммаду Али Гуллиеву

105

Роман

Мухаммаду Али Гуллиеву

150

Нариман

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 700

Алия

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Галия

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Айзада

Мухаммаду Али Гуллиеву

417

Мархабат

Мухаммаду Али Гуллиеву

116

Асель

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Ерлик

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Талгат

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Бакыткул

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Асель

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Темржан

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Шолпан

Мухаммаду Али Гуллиеву

900

Ляззат

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Гульсим

Мухаммаду Али Гуллиеву

900

Асель

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Сауле

Мухаммаду Али Гуллиеву

3 000

Бакберген

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Махаббат

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Сара

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Дина

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Анар

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Зада

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Гулнур

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Алмагул

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Сая

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Алмагул

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Айгуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Алма

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 598

Динара

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Дастанбек

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Жанар

Мухаммаду Али Гуллиеву

100

Алия

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Касенгалий

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Айдана

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Ерлан

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Жанар

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Гулжан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Шолпан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Тойсулу

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Елубек

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 500

Бекзат

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Салтанат

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Азамат

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Сауле

Мухаммаду Али Гуллиеву

2 000

Анар

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Гаухар

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Берик

Мухаммаду Али Гуллиеву

700

Фарида

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Данагуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Тогжан

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Мендыгуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Светлана

Мухаммаду Али Гуллиеву

300

Фауриза

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Бакыткуль

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Жанерке

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Балгынша

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Алма

Мухаммаду Али Гуллиеву

100

Аида

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Гульнар

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Сауле

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Жанар

Мухаммаду Али Гуллиеву

5 000

Гулим

Мухаммаду Али Гуллиеву

606

Гулмарал

Мухаммаду Али Гуллиеву

10 000

Константин

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Юлия

Мухаммаду Али Гуллиеву

100

Булат

Мухаммаду Али Гуллиеву

500

Асем

Мухаммаду Али Гуллиеву

1 000

Максим

Мухаммаду Али Гуллиеву

Итого: 1 249 289 тенге

Остаток: 177 466 - переходит на следующий тур