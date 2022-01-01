Хватило и даже осталось
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 134-м туре «Нужных денег» оказали помощь в полном объеме
Для удовлетворения обеих заявок нужно было собрать 1 030 000 тенге. Возросшая активность наших благотворителей сделала эту цель достижимой.
Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей, но у нас есть резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так в каждом туре аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств.
Кроме того, в этом туре касса пополнилась двумя существенными вкладами. Земляки из Германии прислали перевод на 500 евро, после конвертации при получении получилась сумма 224 730 тенге. И еще 84 500 тенге «НГ» удалось выручить на аукционе, единственным лотом которого были наградные часы нашего корреспондента.
В итоге аккумулировалась сумма, из которой мы имели возможность в случае недобора добавить денег обоим участникам. Но комиссии не пришлось принимать трудных решений, так как одному из участников этого тура собрали сумму, покрывающую заявку даже с небольшим избытком.
Ждем индийского чуда
У 5-летнего Мухаммада Али ГУЛЛИЕВА из Тобыла ретинопатия недоношенных. Мальчик перенес уже несколько офтальмологических операций. Врачам удалось сохранить ему зрение, но оно оставалось слабым и Мухаммад должен всю жизнь носить очки с большими диоптриями. Индийские доктора дают надежду на то, что ребенок сможет расстаться с очками и видеть при этом почти так же хорошо, как и здоровые люди.
Мухаммад уже проходит обследование в индийской клинике / Фото Мадины АСКАРОВОЙ
Операции за рубежом очень дорого стоят, счет идет на миллионы тенге. Когда основная сумма была собрана, выяснилось, что на дорогу изыскать средства уже нет никакой возможности. Тогда и поступила заявка на 430 000 тенге в наш благотворительный проект.
На момент подведения итогов для Мухаммада поступили 199 взносов на общую сумму 471 823 тенге. Собранные деньги позволили оплатить путь до Нью-Дели и вовремя отправиться в индийскую клинику.
- Поедем с пересадками - сначала в Алматы, оттуда в Ташкент, а потом уже в Индию, - сообщила мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - Очень волнительное путешествие, едем в чужую страну, немного страшно, но ради здоровья сына любой страх можно побороть. Спасибо огромное, люди, за вашу помощь, дай аллах всем здоровья! Здоровье - самое главное.
Надо сказать, что семья едет в Индию с некоторым финансовым риском, ведь неизвестно, сколько придется там пробыть и оплачивать проживание и питание. Никакого резерва «на всякий пожарный случай» нет. Есть вероятность, что на обратные билеты может не хватить. Поэтому, если у кого-то возникнет желание еще помочь Мухаммаду, то любая помощь не будет лишней.
Сейчас семья уже находится в Индии, Мухаммад проходит обследования.
Карта Каспи: 4400 4302 6071 8223, Мадина А.
Карта привязана к номеру телефона +7-775-201-39-16.
Поправляйся, малыш!
Маленькому костанайцу Богдану МАКСАКОВУ из Костаная 1 год и 10 месяцев. У ребенка спастическая форма ДЦП, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов. Как и все дети с ДЦП, мальчик нуждается в регулярных реабилитациях, только при этом условии есть шанс на улучшение качества жизни.
Богдан поедет на реабилитацию, когда поправится после болезни / Фото из архива Инны МАКСАКОВОЙ
Родители хотят отвезти Богдана в столичную клинику «Центр катамнеза», где специализируются как раз на недоношенных детях. Для этого нужно было собрать 600 000 тенге. Для Богдана поступило 67 взносов на общую сумму 248 236 тенге. Мы добавили из резерва 351 764 тенге, и теперь у Богдана есть 600 000 на оплату реабилитации.
- Дай бог здоровья всем людям, которые помогли, все-таки у нас добрые и отзывчивые люди! - поблагодарила мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Огромное всем спасибо! Сейчас сын болеет, у него пневмония. Из стационара нас уже выписали, а температура никак не проходит. В таком состоянии ему нельзя ехать. Нужно пройти дополнительные обследования, чтобы понять, от чего у него температура. Как только справимся с этой проблемой, поедем в столицу.
Начало срока реабилитации не обозначено, Богдана примут в «Центре катамнеза», когда он туда приедет. Сейчас мальчик должен поправиться и восстановиться после болезни, прежде чем отправиться на реабилитацию.
О тех, кому помогли
В 129-м туре помогали 57-летней жительнице Аркалыка Айжан ЖУНЫСБЕКОВОЙ. У женщины висцеральная форма ревматоидного полиартрита, инвалидность 2 группы. Наши читатели собирали ей деньги на протезирование зубов, так как при этом заболевании человек стремительно лишается своих зубов и протезирование неизбежно.
Начало было положено еще в октябре 2022 года, когда женщина лечилась в костанайском профилактории. А сразу после окончания тура, в феврале этого года, стоматологи приступили к основным операциям. но только сейчас эта зубная эпопея закончена.
- Оказывается, самое тяжелое - это лечение зубов, - поделилась Айжан Жунысбекова. - Очень долго длилось и много сил отняло. У нас в Аркалыке это сделать нет возможности, постоянно приходилось ездить в Костанай. На одну только дорогу ушло 86 000 тенге. Да еще и цены поползли вверх, в результате все обошлось дороже на 108 000 тенге, чем сначала считали. Пришлось взять кредит. Теперь буду выплачивать. Но главное, что теперь я с хорошими зубами. И это благодаря проекту «Нужные деньги». Спасибо! Если бы не «Наша Газета», ходила бы без зубов.
Айжан Дюсеновна прислала нам фото с очаровательной улыбкой, которая была бы невозможна без помощи наших читателей и профессионализма стоматологов, разумеется.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 135-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- Кому и на какие цели нужны средства.
- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.
- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба, описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.
- Адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 134-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
50 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии
|
25 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
25 000
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
224 730
|
Земляки из Германии
|
На усмотрение комиссии (Богдану Максакову)
|
84 500
|
выручка от аукциона «НГ»
|
На усмотрение комиссии (Богдану Максакову)
|
10 000
|
Сауле Куанбек
|
На усмотрение комиссии (Богдану Максакову)
|
Поступления на карты участников: 248 236 + 471 823 = 720 059
|
10 000
|
Антон
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Юрий
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Дмитрий
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Руслан
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Расул
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Серик
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Руслан
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Сергей
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
с карты другого банка
|
Богдану Максакову
|
200
|
Даулет
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Ансар
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Татьяна
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Тахир
|
Богдану Максакову
|
500
|
Ерден
|
Богдану Максакову
|
500
|
Азамат
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Сара
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Виктория
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Сергей
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Каламкас
|
Богдану Максакову
|
500
|
Марат
|
Богдану Максакову
|
500
|
Сергей
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Николай
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Наталья
|
Богдану Максакову
|
500
|
Дина
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Сергей
|
Богдану Максакову
|
100
|
Дана
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Оксана
|
Богдану Максакову
|
500
|
Александр
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Сергей
|
Богдану Максакову
|
20 000
|
Инна
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Айнур
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Виталий
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Залина
|
Богдану Максакову
|
500
|
Виктория
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Виталий
|
Богдану Максакову
|
500
|
Алексей
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Марк
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Татьяна
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Дмитрий
|
Богдану Максакову
|
500
|
Асет
|
Богдану Максакову
|
1 536
|
Евгений
|
Богдану Максакову
|
1 500
|
Аскар
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Анна
|
Богдану Максакову
|
20 000
|
Екатерина
|
Богдану Максакову
|
500
|
Алёна
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Анна
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Жанна
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Айдар
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Владимир
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Инесса
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Елен
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Роман
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Кайрат
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Алексей
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Виталий
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Алексей
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Валерий
|
Богдану Максакову
|
1 300
|
Татьяна
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Вячеслав
|
Богдану Максакову
|
500
|
Галия
|
Богдану Максакову
|
3 000
|
Нурлан
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Константин
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Юлия
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Ксения
|
Богдану Максакову
|
100
|
Булат
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Максим
|
Богдану Максакову
|
3 000
|
Лидия
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Сабина
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Максим
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Айша
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Жасулан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Алтынай
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Бибигуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 500
|
Жанат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Татьяна
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Ерлан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Сара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Жанат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
560
|
Каракозайым
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Татьяна
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
350
|
Елена
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Эльдар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Артём
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
4 400
|
Вера
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Динара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Гульжан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Елена
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
20 000
|
Екатерина
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Сауле
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
600
|
Гульнара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Виктор
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Владимир
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Эсмира
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Виктория
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Серик
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
800
|
Динара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Асель
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Дастан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Айгуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Гульжаухар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Асет
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Надежда
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Анастасия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Оксана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Наталья
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Александра
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Ольга
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 500
|
Рональд
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Светлана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Ольга
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Анастасия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Юлия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Аслан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Татьяна
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
907
|
Кайржан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Канат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Асем
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Руслан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
50 000
|
Дмитрий
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
240
|
Камила
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
15 000
|
Азамат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Андрей
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Жасулан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Каракоз
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Кайрат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Омирбек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Алексей
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Камаш
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Валерий
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 500
|
Аскар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Жанар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Рашида
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 300
|
Татьяна
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Марат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
486
|
Ольга
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Ермек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
660
|
Алия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Бауыржан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Ермек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Ажар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 800
|
Нариман
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Юнус
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
388
|
Инара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Асия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Алмагуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Абдурахман
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Салтанат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Бахытгуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
770
|
Алтынай
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Дастан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Аида
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Кадирбек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Мелдiр
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Шингисхан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Асылбек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Алуа
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Сауле
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
231
|
Дидар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Айымгуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Айткуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
100
|
Аиэлита
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
700
|
Каршыга
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Арайлым
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Гулдана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Кайрат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Тулебай
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
800
|
Гаухар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Дина
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Гульдана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Макпал
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Жантас
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Алмагуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Гульбира
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Madina
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Касимбек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Айнагуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Жанбулат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Дина
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Наргиза
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Айдана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
200
|
Жазира
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Сания
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
555
|
Абзал
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
100
|
Мирзагул
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
104
|
Лариса
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Нурлан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Тимур
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
342
|
Нурай
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
20 000
|
Видади
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Кайрат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Балнур
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Улан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Таншолпан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Татьяна
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Салтанат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Вячеслав
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
538
|
Анжелика
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
105
|
Роман
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
150
|
Нариман
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 700
|
Алия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Галия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Айзада
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
417
|
Мархабат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
116
|
Асель
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Ерлик
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Талгат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Бакыткул
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Асель
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Темржан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Шолпан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
900
|
Ляззат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Гульсим
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
900
|
Асель
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Сауле
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
3 000
|
Бакберген
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Махаббат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Сара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Дина
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Анар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Зада
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Гулнур
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Алмагул
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Сая
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Алмагул
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Айгуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Алма
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 598
|
Динара
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Дастанбек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Жанар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
100
|
Алия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Касенгалий
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Айдана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Ерлан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Жанар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Гулжан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Шолпан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Тойсулу
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Елубек
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 500
|
Бекзат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Салтанат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Азамат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Сауле
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
2 000
|
Анар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Гаухар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Берик
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
700
|
Фарида
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Данагуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Тогжан
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Мендыгуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Светлана
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
300
|
Фауриза
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Бакыткуль
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Жанерке
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Балгынша
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Алма
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
100
|
Аида
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Гульнар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Сауле
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Жанар
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
5 000
|
Гулим
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
606
|
Гулмарал
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
10 000
|
Константин
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Юлия
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
100
|
Булат
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
500
|
Асем
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
1 000
|
Максим
|
Мухаммаду Али Гуллиеву
|
Итого: 1 249 289 тенге
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