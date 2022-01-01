В 134-м туре «Нужных денег» оказали помощь в полном объеме

Для удовлетворения обеих заявок нужно было собрать 1 030 000 тенге. Возросшая активность наших благотворителей сделала эту цель достижимой.

Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей, но у нас есть резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так в каждом туре аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств.

Кроме того, в этом туре касса пополнилась двумя существенными вкладами. Земляки из Германии прислали перевод на 500 евро, после конвертации при получении получилась сумма 224 730 тенге. И еще 84 500 тенге «НГ» удалось выручить на аукционе, единственным лотом которого были наградные часы нашего корреспондента.

В итоге аккумулировалась сумма, из которой мы имели возможность в случае недобора добавить денег обоим участникам. Но комиссии не пришлось принимать трудных решений, так как одному из участников этого тура собрали сумму, покрывающую заявку даже с небольшим избытком.

Ждем индийского чуда

У 5-летнего Мухаммада Али ГУЛЛИЕВА из Тобыла ретинопатия недоношенных. Мальчик перенес уже несколько офтальмологических операций. Врачам удалось сохранить ему зрение, но оно оставалось слабым и Мухаммад должен всю жизнь носить очки с большими диоптриями. Индийские доктора дают надежду на то, что ребенок сможет расстаться с очками и видеть при этом почти так же хорошо, как и здоровые люди.

Мухаммад уже проходит обследование в индийской клинике / Фото Мадины АСКАРОВОЙ

Операции за рубежом очень дорого стоят, счет идет на миллионы тенге. Когда основная сумма была собрана, выяснилось, что на дорогу изыскать средства уже нет никакой возможности. Тогда и поступила заявка на 430 000 тенге в наш благотворительный проект.

На момент подведения итогов для Мухаммада поступили 199 взносов на общую сумму 471 823 тенге. Собранные деньги позволили оплатить путь до Нью-Дели и вовремя отправиться в индийскую клинику.

- Поедем с пересадками - сначала в Алматы, оттуда в Ташкент, а потом уже в Индию, - сообщила мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - Очень волнительное путешествие, едем в чужую страну, немного страшно, но ради здоровья сына любой страх можно побороть. Спасибо огромное, люди, за вашу помощь, дай аллах всем здоровья! Здоровье - самое главное.

Надо сказать, что семья едет в Индию с некоторым финансовым риском, ведь неизвестно, сколько придется там пробыть и оплачивать проживание и питание. Никакого резерва «на всякий пожарный случай» нет. Есть вероятность, что на обратные билеты может не хватить. Поэтому, если у кого-то возникнет желание еще помочь Мухаммаду, то любая помощь не будет лишней.

Сейчас семья уже находится в Индии, Мухаммад проходит обследования.

Карта Каспи: 4400 4302 6071 8223, Мадина А.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-201-39-16.

Поправляйся, малыш!

Маленькому костанайцу Богдану МАКСАКОВУ из Костаная 1 год и 10 месяцев. У ребенка спастическая форма ДЦП, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов. Как и все дети с ДЦП, мальчик нуждается в регулярных реабилитациях, только при этом условии есть шанс на улучшение качества жизни.

Богдан поедет на реабилитацию, когда поправится после болезни / Фото из архива Инны МАКСАКОВОЙ

Родители хотят отвезти Богдана в столичную клинику «Центр катамнеза», где специализируются как раз на недоношенных детях. Для этого нужно было собрать 600 000 тенге. Для Богдана поступило 67 взносов на общую сумму 248 236 тенге. Мы добавили из резерва 351 764 тенге, и теперь у Богдана есть 600 000 на оплату реабилитации.

- Дай бог здоровья всем людям, которые помогли, все-таки у нас добрые и отзывчивые люди! - поблагодарила мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Огромное всем спасибо! Сейчас сын болеет, у него пневмония. Из стационара нас уже выписали, а температура никак не проходит. В таком состоянии ему нельзя ехать. Нужно пройти дополнительные обследования, чтобы понять, от чего у него температура. Как только справимся с этой проблемой, поедем в столицу.

Начало срока реабилитации не обозначено, Богдана примут в «Центре катамнеза», когда он туда приедет. Сейчас мальчик должен поправиться и восстановиться после болезни, прежде чем отправиться на реабилитацию.

О тех, кому помогли

В 129-м туре помогали 57-летней жительнице Аркалыка Айжан ЖУНЫСБЕКОВОЙ. У женщины висцеральная форма ревматоидного полиартрита, инвалидность 2 группы. Наши читатели собирали ей деньги на протезирование зубов, так как при этом заболевании человек стремительно лишается своих зубов и протезирование неизбежно.

Начало было положено еще в октябре 2022 года, когда женщина лечилась в костанайском профилактории. А сразу после окончания тура, в феврале этого года, стоматологи приступили к основным операциям. но только сейчас эта зубная эпопея закончена.

- Оказывается, самое тяжелое - это лечение зубов, - поделилась Айжан Жунысбекова. - Очень долго длилось и много сил отняло. У нас в Аркалыке это сделать нет возможности, постоянно приходилось ездить в Костанай. На одну только дорогу ушло 86 000 тенге. Да еще и цены поползли вверх, в результате все обошлось дороже на 108 000 тенге, чем сначала считали. Пришлось взять кредит. Теперь буду выплачивать. Но главное, что теперь я с хорошими зубами. И это благодаря проекту «Нужные деньги». Спасибо! Если бы не «Наша Газета», ходила бы без зубов.

Айжан Дюсеновна прислала нам фото с очаровательной улыбкой, которая была бы невозможна без помощи наших читателей и профессионализма стоматологов, разумеется.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 135-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба, описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 134-й тур