Мы, жители села Приречного Житикаринского района, просим разобраться и помочь нам в решении данной проблемы для жителей нашего села и других сел, которые проживают по одной с нами ветке. Проблема в том, что с весны этого года на автодороге областного значения Житикара-Камысты стала ходить тяжелая техника Shacman с прицепами грузоподъемностью более 50 тонн, разрушая дорожное полотно и создавая аварийную ситуацию на дороге. Фирма, которая занимается перевозкой щебенки из своего карьера в направлении города Костаная, начала функционировать с начала 2023 года.

Мы неоднократно поднимали эти вопросы перед нашими исполнительными органами, на отчетных встречах акима района с населением, несколько раз в течение трех последних месяцев сообщали в транспортную полицию, отправляли им фото- и видеоматериалы, но меры для предотвращения данной ситуации со стороны как районного акимата, так и транспортной полиции предприняты не были. Одни только отговорки с их стороны: «Мы запретить им передвигаться не можем, так как эта дорога общего пользования, как для легковой, так и для грузовой техники». Тяжелая карьерная техника как ходила, так и продолжает днем и ночью возить тяжелую щебенку в направлении Костаная.

Три года назад эта автодорога была отремонтирована, уложено новое асфальтовое покрытие, были потрачены миллиарды бюджетных средств. И для чего все это? Чтобы частная фирма привела в негодность всю дорогу буквально за один сезон?

Куда жаловаться дальше, мы уже не знаем. Эту дорогу в ближайшие 10 лет нам точно уже государство ремонтировать не будет. Как ездили раньше по полям, так и будем ездить, хотя на дворе XXI век. Данную ситуацию мы оцениваем уже как крик души. Транспортный налог платим регулярно, а ездить приходится по бездорожью!

Н. СЕРЕДЕНКО, В. НЕВГОД, В. БОРЦОВ, Р. ХАМИТОВ, Е. ИСМАГУЛОВ, О. ЖУМАТАЕВА, Е. ТАТАРИНЦЕВА (всего 18 подписей), с. Приречное, Житикаринский р-н