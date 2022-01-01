Во время прогулки возле мечети в Рудном обратил внимание, что с опоры столба уличного освещения протянут кабель в сторону религиозного учреждения. Он явно провисает и уже касается металлического забора мечети. Думаю, это опасно. Ведь если из-за непогоды или еще по какой-то причине изоляция кабеля повредится, то весь забор окажется под напряжением. И тогда останется только ждать, когда кто-то к нему прикоснется и получит разряд. Может, власти заранее подумают о безопасности горожан?

Антон, пользователь сайта

Комментарий

Руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ в ответ на запрос «НГ» сообщил, что проблему должны решить в ближайшее время:

- При монтаже протяжка СИП-кабеля проведена на стальном проводе. В настоящее время СИП-кабель под тяжестью своего веса провис и находится в непосредственной близости к стальному ограждению. В связи с чем в адрес подрядной организации направлено письмо о необходимости приведения в соответствие данного провода путем установки дополнительной опоры на территории мечети.