2 августа 1999 г. создано коммунальное государственное предприятие «Костанайская международная хлебная ярмарка» департамента сельского хозяйства и продовольствия Костанайской области.

3 августа 1983 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок площадью 23 га для строительства южного жилого микрорайона № 7.

3 августа 1983 г. решением горисполкома Кустаная областной конторе Госбанка выделен земельный участок для строительства 9-этажного жилого дома по пр. Свердлова за счет отчуждения от территории ТУ-10.

3 августа 1983 г. по решению Кустанайского горисполкома упорядочены наименования улиц города: ул. Свердлова и Комсомольская объединены в проспект им. Свердлова (сейчас - пр. Абая); ул. Ульянова и ул. Калинина объединены в одну ул. Калинина (Алтынсарина); ул. Колхозная и Декоративная включены в продолжение ул. Баймагамбетова; дома по ул. Бассейной от ул. Красноармейской до тубдиспансера отнесены к ул. Баймагамбетова; ул. Космонавтов и ул. Маяковского объединены в одну ул. Маяковского; площадь между ул. Тарана (Тауелсиздик), 19 Августа (Бородина), Пушкина и Павших Борцов (Шаяхметова), где установлен монумент целинников, наименована в площадь Комсомольскую; ул. Площадь революции переименована в ул. Революции (Победы).

6 августа 1992 г. Постановлением Кабинета министров РК Кустанайский пединститут преобразован в КГУ.

6 августа 1993 г. Постановлением 22–й сессии горсовета народных депутатов ратифицировано решение о вхождении Кустаная в ассоциацию городов РК.

9 августа 1950 г. решением Кустанайского горисполкома в городе открыт оптово–розничный фирменный магазин «Казахвино».

9 августа 1972 г. Кустанайскому горводопроводу разрешено строительство водопроводных сетей по ул. Летунова от ул. Гоголя к территории ТЭЦ.

10 августа 1937 г. Постановлением президиума Кустанайского горсовета ул. Томская переименована в ул. им. Амангельды; ул. Самарская в ул. Куйбышевскую.

10 августа 1938 г. Президиум Кустанайского горсовета, принимая ходатайство коллектива Казахской средней школы, переименовал ее в школу им. Джамбула (сейчас им. Алтынсарина).

13 августа 1920 г. на заседании президиума Кустанайского уездного исполкома ул. Большая переименована в ул. Пролетарскую (пр. Аль-Фараби).

13 августа 1965 г. решением Кустанайского облисполкома филиалу Целиноградского сельскохозяйственного института, организуемого на базе Кустанайской областной опытной станции, выделены здание средней школы на 640 мест, два деревянных одноэтажных дома для общежития на 150 человек, 18 квартир в жилых домах для размещения профессорско-преподавательского состава, 80-квартирный дом для общежития студентов.

15 августа 1991 г. здание по ул. Павлова, 65 в Кустанае передано безвозмездно с баланса Производственного треста жилищного хозяйства (ПТЖХ) на баланс комитета общественного самоуправления микрорайона «Центральный» без права перепродажи.

16 августа 1937 г. вышло Постановление Кустанайского обкома о проведении Дня авиации в Кустанайской области. Для подготовки и проведения создана комиссия из 10 человек от горсовета, ОК ЛКСМК, обкома Осоавиахима, военкомата, аэропорта. Райисполкомы обязали организовать широкое разъяснение трудящимся огромного значения завоевания Северного полюса и перелета Героев Советского Союза через полюс в Америку, значении авиации в обороне страны и социалистическом строительстве, провести займ обороны страны. На празднование отпущено 1 350 рублей.

17 августа 1974 г. в Кустанае введена в эксплуатацию средняя школа № 20 на 1 176 учеников.

20 августа 1941 г. Постановлением Совнаркома Союза ССР остановлено издание всех ежедневных республиканских и областных газет, выходивших 3 раза в неделю на 2-х полосах и 3 раза в неделю на 4-х полосах. Временно слиты республиканские и областные комсомольские газеты с общеполитическими, создав в них отделы комсомольской жизни. Сокращена периодичность ежедневных районных газет, а также газет, выходящих 4 раза в неделю, до 3-х раз.

20 августа 1983 г. в Кустанае проводилась 23-я городская выставка цветов на пр. Ленинском между ул. Калинина (Алтынсарина) и Комсомольской (Абая), включая площадь у кинотеатра «Кустанай».

21 августа 1998 г. решением акима Костанайской области в целях повышения престижа образования и поощрения лучших студентов учреждены стипендии акима области лучшим студентам вузов; премии акима области - лучшим педагогическим коллективам средних специальных учебных заведений, профтехшкол, общеобразовательных школ.

22 августа 1931 г. Постановлением РИКа в Кустанае открыт крахмально- паточный завод на базе помещений пивзавода со всеми прилегающими к нему постройками.

25 августа 1964 г. Постановлением Кустанайского облисполкома введена новая торжественная обрядность при регистрации рождения и брака.

28 августа 1996 г. звание «Почетный гражданин города Кустаная» присвоено за особые заслуги перед городом: Василию Евсеевичу Корневу - акиму города Кустаная, Магауе Юнусовичу Юнусову - персональному пенсионеру республиканского значения.

29 августа 1941 г. по решению Кустанайского облисполкома под эвакопункт в Кустанае закреплены: помещение неполной средней школы № 5 на 350 чел., клуб промсоюза на 150 чел., школа глухонемых на 210 чел., общежитие медфельдшерской школы на 200 чел., дом партпроса на 100 чел.

29 августа 1989 г. вышло Постановление бюро Кустанайского обкома КПк КазССР о создании областной Книги Памяти в целях увековечения памяти защитников Родины - кустанайцев, павших на фронтах ВОВ. Заведующим редакцией областной Книги Памяти назначен Т. Есмуханов.