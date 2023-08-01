О свалке за зданием поликлиники Департамента внутренних дел и рядом с торцом дома № 39 по ул. Пушкина сообщил «НГ» житель Костаная Николай КОНОВАЛЕНКО.

- Лежит куча мусора в торце дома, никто ее не убирает, - возмущается он. - Жители жаловались в «АйКомек», но толку никакого. Мусор так и лежит неделями.

Ул. Пушкина, 39. Возле мусорных контейнеров лежат старые матрасы... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

… а в торце дома скопились остатки старой мебели / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели мусорные контейнеры, рядом с которыми лежали строительные материалы, большие старые матрасы, а в торце дома, недалеко от контейнеров скопилась куча старых досок.

Свалку на перекрестке улиц 1 Мая - Павлова, о которой мы писали две недели назад, полностью убрали.

Свалку на пересечении улиц 1 Мая-Павлова полностью убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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