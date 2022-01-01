В поликлиниках Костаная отсутствует вакцина от кори. Моему ребенку отказали в вакцинации, хотя он достиг возраста 6 лет еще в октябре. Мы прикреплены к поликлинике № 1. Никто не приглашал на прививку, только предупреждали о необходимости БЦЖ. Я посмотрела разнарядку по приказу управления здравоохранения, оказывается, что вообще не запрашивали вакцину на область. Звонила в Фонд медицинского страхования, там сообщили, что всю потребность по Костанайской области закрыли, а значит, сама область мало запросила. Как я смогу привить ребенка от этой опасной инфекции?

Махабат, пользователь сайта

Комментарий

- Вакцина против кори, краснухи и паротита закупается и поставляется единым дистрибьютором, - объяснил «НГ» руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ. - В текущем году поставка вакцины осуществлена в объеме 9 000 доз по факту закупа в июне, после внесения изменения в приказ министра здравоохранения РК от 4 сентября 2021 года «Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования». На 1 июня 2023 года в медицинских организациях области вакцина против кори, краснухи и паротита имелась в объеме 2 100 доз. Из них по медицинским организациям города Костаная - 550 доз. По мере использования вакцины медицинские организации получают ее с областного склада.

Данияр Джандаев добавил, что родители детей, не получивших прививку, могут обратиться по месту жительства. В случае отсутствия противопоказаний вакцинация ребенка будет проведена.