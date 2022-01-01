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Куда пойти с 29 июня по 5 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

В течение месяца

«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

1 июля,

17.00

Детский благотворительный спектакль «Алладин».

Детям до 3 лет вход бесплатный без предоставления мест

 

9 июля,

19.00

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

В течение месяца

«Өмір айнасы» - выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея

 

 

29 июня,

11.00

Областной конкурс домбристов, приуроченный 205-летию Курмангазы Сагырбайулы, в рамках интерактивного проекта «Күмбірле, қоңыр домбыра», посвященного национальному Дню домбры

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Атырау»

Костанай, стадион «Центральный»

2 июля, 20.00