Костанайцы обратились к президенту Казахстана с просьбой прекратить разработку ПДП по многоэтажной застройке центра города. Поддерживаете ли вы это обращение? Да. Город нужно застраивать вширь, в новых микрорайонах на окраинах.

Да. Застройка в центре приведет к конфликтам и росту социальной напряженности.

Нет. Частный сектор в центре современного города - это пережиток прошлого.

Нет. Решения о развитии городов должна принимать местная власть, а не президент.

