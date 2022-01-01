Куда пойти с 29 июня по 5 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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В течение месяца
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«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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1 июля,
17.00
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Детский благотворительный спектакль «Алладин».
Детям до 3 лет вход бесплатный без предоставления мест
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9 июля,
19.00
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Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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В течение месяца
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«Өмір айнасы» - выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея
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29 июня,
11.00
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Областной конкурс домбристов, приуроченный 205-летию Курмангазы Сагырбайулы, в рамках интерактивного проекта «Күмбірле, қоңыр домбыра», посвященного национальному Дню домбры
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Атырау»
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Костанай, стадион «Центральный»
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2 июля, 20.00
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