Я житель Челябинска, но родился в Казахстане (имеется свидетельство о рождении) и до 2010 года проживал там. В 2014 году сделал вид на жительство (ВНЖ) в Казахстане. После этого снова стал жить в РФ. У меня также имеется загранпаспорт РФ, водительские права РК, но родные сейчас живут в Казахстане, и я хочу переехать туда для дальнейшего трудоустройства. Возможно ли мне восстановить ВНЖ в Казахстане? Как можно получить ВНЖ в Казахстане? Какие способы существуют и какой из них самый быстрый и эффективный?

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Комментарий

На вопрос отвечает и. о. начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области, полковник полиции Мурат АХМЕТЖАНОВ:

- Для получения государственной услуги «Разрешение на постоянное проживание в РК» гражданам ЕАЭС необходимо обратиться в миграционную службу по месту жительства. Заявителю необходимо предоставить со страны прибытия загранпаспорт (срок действия которого на момент обращения не истекает через 6 месяцев) и справку об отсутствии судимости, полученную в ОВД в стране проживания (срок действия справки - 6 месяцев), а остальные документы уже собираются на территории РК. Срок оказания государственной услуги - 45 календарных дней. Полный перечень необходимых документов для получения ВНЖ в РК указан в Правилах выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в РК.

Автор вопроса изначально был гражданином РК, затем получил гражданство РФ и оформил выход из гражданства РК, после этого обратился в миграционную службу, чтобы постоянно проживать на территории Казахстана. Поэтому ему был выдан ВНЖ. В 2016 году он оформил ВНЖ в России. В таком случае заявителю нельзя восстановить ВНЖ в РК, ему нужно заново обратиться в миграционную службу РК и подать все необходимые документы: заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК (выдается при обращении), копию и подлинник (для сверки) загранпаспорта, срок действия которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней, документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (срок действия которых на день обращения не более 180 календарных дней).

Также нужно предоставить нотариально-заверенное заявление с физическим или юрлицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет, медсправку 028/у (сроком действия не более 180 дней), 1 фотографию размером 3,5х4,5 мм, заплатить госпошлину в размере 4 МРП (13 800 тенге, 1 МРП в 2023 г - 3 045 тенге), а также указать ИИН нерезидента.