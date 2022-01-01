Вот это уж точно сезонное блюдо, готовить можно,

когда чеснок даст возможность

Как только на даче чеснок выгонит стрелки, дачники начинают их выламывать. Одни просто выбрасывают, другие делают с их использованием настои для отпугивания вредителей. А третьи едят, да с каким удовольствием.

Важный момент - вкусными будут только сочные и мягкие стебли / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Иногда на дачных улицах встречаешь людей с пакетами, полными сочных зеленых стеблей. Это те, кто любит стрелки, оптом забирает их у тех, кто кулинарной ценности в них не видит. Рекомендую все-таки хоть раз попробовать, а потом решить, вы за или против этой истинно дачной закуски.

Подготовка сырья элементарная. Стрелки надо помыть и нарезать кусочками сантиметра по 3-4. Важный момент - вкусными будут только сочные и мягкие стебли. Если вы начали резать, а нож упирается в уплотнившиеся волокна, безжалостно такую часть стрелки выбрасывайте. Она и после приготовления будет жесткой и невкусной. Используем только мягкие и сочные части стебля. Тушить стрелки проще простого. Я делаю это на сливочном масле, но многие используют растительное. В казан кладете или наливаете масло, разогреваете на среднем огне, закладываете нарезанные стрелки, закрываете крышкой. Через пять минут перемешиваете стрелки, которые уже начали терять свою упругость, солите, посыпаете черным или красным перцем. Тушатся они минут 15. За время готовки теряют резкий чесночный запах, по желанию к ним можно добавить мелко-мелко нарезанный лук. А можно и без него. Тушеные стрелки, ей-богу, не хуже той же спаржевой фасоли, а по мне, даже лучше, нежнее. Их можно есть горячими, холодными они тоже очень хороши. Это может быть и гарнир к мясу, и добавление, например, к рису, и самостоятельное блюдо вроде овощного рагу.

Тушеные чесночные стрелки - вкусный гарнир к мясу / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Если стрелок много, то уже тушеные их можно заморозить. Размораживать медленно в холодильнике. Они отлично сочетаются с грибами, вкусно с ними делать омлет, можно положить в закуску из баклажанов с говядиной и острым перцем.