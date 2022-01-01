По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 66 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 56;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 29 девочек и 32 мальчика. Редкие имена: Бейбарыс, Гордей, Игнат, Исламгали, Авдей, Асан, Батыр, Жансултан, Арина, Каролина, Таймас. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 41 год;

- умерли 30 человек: 16 женщин и 14 мужчин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 162 человека, из них поместили 156: 138 мужчин и 18 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 8 выездов, на случаи горения - 60 выездов. Погибших при пожарах нет.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 129 уголовных правонарушений, из них 32 кражи и 39 фактов мошенничества;

- разысканы 18 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 88 преступлений;

- зарегистрированы 10 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 5 фактов сбыта и 1 факт хранения наркотических веществ;

- зарегистрированы 8 ДТП, в них получили травмы 6 человек;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.