О свалке рядом с домом № 95 по ул. Летунова сообщил «НГ» житель Костаная Нурлан РАМАЗАНОВ.

- Мусорные контейнеры находятся недалеко от этого дома, рядом с проезжей частью по ул. Летунова, - рассказал он. - Они просто завалены мусором. Сейчас он тянется на проезжую часть.

Ул. Летунова, 95. Мусор рядом с контейнерами раскинулся по проезжей части / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели два контейнера, а рядом с ними - горы мусора. Коробки, пакеты, строительный мусор растянулись вдоль проезжей части.

Свалку в торце дома № 95 по ул. Козыбаева, о которой «НГ» писала две недели назад, еще не убрали.

Ул. Козыбаева, 95. Свалку в торце дома за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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