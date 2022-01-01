В 133-м туре «Нужных денег» не удалось помочь участникам в полной мере

Для удовлетворения обеих заявок нужно было собрать 980 000 тенге. Но растущая инфляция постепенно уменьшает возможности людей делать щедрые жесты. К тому же лето - пора отпусков и ремонтов, так что сезонное падение сборов объяснимо. К сожалению, сезон традиционно летних расходов граждан совпадает с сезоном усиленной реабилитации детей, но такова объективная реальность.

Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей, но у нас есть небольшой резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта - «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так, в каждом туре аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств. Остатка с прошлого тура в этот раз не было, так как в 132-м туре нам не удалось собрать необходимую для удовлетворения двух заявок сумму. Спонсорские 210 000 тенге по решению комиссии поделили поровну между двумя участниками этого тура.

Только на один курс

Собранных для Эльдара денег хватит только на один курс / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

2-летний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района страдает ДЦП. Кроме того, у него ретинопатия недоношенных 5-й стадии. Пока мальчику спасали зрение, для чего ему пришлось перенести несколько офтальмологических операций и последующее лечение, нельзя было нагружать организм реабилитациями, направленными на ДЦП. Теперь же необходимо наверстать упущенное, поэтому врачи рекомендовали проходить по несколько курсов подряд, без перерывов. Как раз летом это удобно делать. К тому же в наш город регулярно приезжают челябинские реабилитологи для оказания помощи детям из Костаная и области. Курсы в зале «Таймас», открытом специально для качественной реабилитации детей, как раз то, что нужно Эльдару. Приезд в Костанай столичных и российских реабилитологов - хорошее решение проблемы для родителей, которым сложно собирать деньги для поездок и проживание в Челябинске. В Костанае курс реабилитации выходит дешевле, притом что проводится отличными специалистами.

В заявке на участие в проекте была указана сумма 480 000 тенге, ее хватило бы на оплату двух полных курсов и проживание Эльдара с мамой в Костанае. Но поступило всего 135 196 тенге. Мы добавили 105 000 из спонсорских денег, в итоге получилось 240 196 тенге. То есть собрали на один курс.

- Хоть и собрано на один курс, мы все равно его пройдем, - сказала мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Мы стараемся использовать каждую возможность, чтобы улучшить здоровье сыночка. Это наша главная задача. Может, удастся собрать еще немного, добавить процедур. Сейчас сложно говорить об этом. Но все равно огромное всем спасибо, что помогаете нам в такое трудное время, сейчас всем тяжело. Спасибо!

До начала следующего тура есть три недели, за это время можно еще помочь Эльдару пройти больше курсов реабилитации, если у кого-то возникнет такое желание. Напоминаем: Эльдар - младший ребенок в многодетной семье.

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Урезанная реабилитация

19-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА из Лисаковска не впервые участвует в нашем благотворительном проекте, но впервые необходимый ей курс реабилитации под угрозой срыва из-за большого недобора средств.

Динаре придется урезать количество процедур / Фото из архива Динары ДАЙРАБАЕВОЙ

У девушки паралич Дюшена-Эрба, укорочение левой верхней конечности с патологической нестабильностью локтевого сустава. Даже после перенесенной операции по стабилизации сустава Динара нуждалась в регулярных реабилитациях не только для того, чтобы разрабатывать руку, но и для уменьшения болей, которые мешают девушке жить полноценной жизнью.

Хорошие курсы реабилитации бесплатными не бывают. После того как Динара достигла совершеннолетия, любые реабилитационные курсы для нее стали платными. Если говорить о действительно эффективных курсах, то за ними традиционно едут в Челябинск. Куда и собиралась ехать Динара. Она очень рассчитывала, что намеченный курс процедур избавит ее от болей, которые значительно усиливаются после тренировок.

Динара увлекается легкой атлетикой, занимает призовые места на республиканских соревнованиях, свое будущее видит в спорте, понятно желание девушки минимизировать препятствия на пути к мечте. Ей очень нужен этот курс реабилитации, но стоимость 500 000 тенге для нее неподъемна. Общая сумма сборов, поступивших на личную карту, - 272 789 тенге. С добавкой 105 000 тенге из спонсорских денег всего получилось 377 894 тенге. То есть до полной оплаты курса не хватает 122 106 тенге.

- Я очень надеялась на эту поездку, - выразила сожаление Динара. - Боли очень мешают не только тренироваться, но просто жить, иногда ночи становятся почти бессонными из-за этого. Оставшуюся сумму нам самим не собрать, я не вижу такой возможности при наших с мамой финансах. Придется урезать курс, но, насколько это поможет, я не знаю. Все равно я благодарна всем, кто перечислял деньги на мою карту. Все-таки большую часть процедур можно оплатить, спасибо всем!

Для всех, кто захочет помочь Динаре, напоминаем реквизиты ее карты.

Карта «Каспи» 4400 4302 9763 9103, Динара Д.

Карта привязана к номеру телефона +7-702-348-79-12.

О тех, кому помогли

Маленький костанаец Арсений ГУТНОВ неоднократно участвовал в проекте «Нужные деньги» начиная с девятимесячного возраста. У мальчика редчайший диагноз «синдром Франческетти». Насколько нам известно, это единственный в Костанайской области ребенок с таким заболеванием. Помощь в рамках нашего проекта собиралась в основном на покупку расходников для трахеостомы, через которую Арсений дышит. Когда весь город на трое суток остался без электричества из-за апрельского урагана, читатели помогли срочно купить электрогенератор, поскольку малыш мог задохнуться без работы аппарата, поддерживающего дыхание. Кроме того, требовалась помощь на проживание в столице, пока Арсению делали операцию по установке дистракторов для расширения челюсти.

Теперь Арсению уже 4 года, его семья продолжает трудный путь борьбы за здоровье малыша. Предстоит еще одна операция, уже третья, по установке дистракторов. С ней возникают большие сложности, так как в рамках мастер-класса для казахстанских хирургов они не будут проводиться бесплатно. Теперь пациентам нужно будет платить огромные деньги, которых у семей с детьми-инвалидами просто нет. Но это не единственная проблема.

Поскольку синдром Франческетти не ограничивается только деформацией костей лицевой части черепа, затрагивающей челюсти. У Арсения закрыты слуховые проходы. Собственно ушей у него нет, ни проходов, ни ушных раковин. Но в мозгу сформированы зоны, ответственные за слух. Задача - обеспечить доставку соответствующих сигналов к глубоко лежащим структурам слухового анализатора. Для этого в раннем возрасте необходимо установить слуховые аппараты, разумеется, парой.

По квоте Арсению предложили слуховые аппараты бесплатно. Казалось бы, какая радость! Да только предложили Арсению аппараты, которые вводятся в слуховой проход и крепятся к ушным раковинам. На вопрос мамы мальчика Любови ГУТНОВОЙ, как можно использовать такие аппараты, не имея ни слуховых проходов, ни ушных раковин, медики из МСЭК только развели руками. Дескать, или такие, или никаких. Аппараты костной проводимости бесплатно не выдаются, не положено!

Очевидная абсурдность ситуации, доходящая до сюрреализма, не поддается оценке. Но ждать, пока что-то изменится в аппаратном обеспечении инвалидов, нельзя, ведь запаздывание с установкой аппаратов может навсегда лишить Арсения слуха и речи. Это вынудило Любовь Гутнову записаться на личный прием к акиму области. И этот отчаянный шаг, кажется, решил проблему.

- Нам уже неудобно обращаться к вам за помощью, столько раз нас выручали, а тут сумма - больше двух миллионов, - поделилась Любовь. - Мы решили попробовать добиться помощи от государства, а в «Нужных деньгах» и так много деток, которым без вашей помощи не обойтись. И все равно, обращаясь к акиму, не очень рассчитывала на успех. Но все так удачно сложилось, на встречу пригласили медиков, посовещались, рассудили, что Арсюше подойдут только аппараты костной проводимости, и решили нам помочь! Вы не представляете, какая это радость! Наконец-то нас услышали, приняли во внимание, что он один такой на всю область. Теперь Арсений будет с аппаратами. Обидно, что в соседней России такие аппараты детям выдаются бесплатно, без лишних споров и разговоров, а тут пришлось биться за них. Но главное, что все получилось!

Когда Арсению установят аппараты, Любовь обещала рассказать нам об этом событии, а мы поделимся с читателями.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 134-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 133-й тур