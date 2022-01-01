По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху

- 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху

- 58 лет, невесте - столько же; - зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 53 новорожденных: 21 девочка и 32 мальчика.

Самые популярные имена малышей: Ансар, Елнұр, Альсамир, Тамир, Жанель, Макар, Зере, Дария, Нурбахыт. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 38 лет; - умерли 43 человека: 24 женщины и 19 мужчин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 145 человек, из них поместили 134: 110 мужчин и 24 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 8 выездов, на случаи горения - 84 выезда. Погибших при пожарах не было.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 145 уголовных правонарушений, из них 49 краж и 25 фактов мошенничества;

- разысканы 13 без вести пропавших лиц; - раскрыты 98 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркоправонарушений: 2 наркопроступка, 3 факта сбыта, 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- зарегистрированы 5 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, 3 человека погибли;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.