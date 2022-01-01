Книга Памяти. Ищу папу - Егорова Ивана Ивановича, 1924-2000. Нахожу 599 Егоровых Иванов Ивановичей, и каждый как родной: от красноармейца до полковника, награжденные и без орденов, солдаты Войны. Кланяюсь каждому.

Иван Иванович Егоров / Фото из семейного архива

А рассказать совсем немного хочу о своем. Ушел на фронт добровольцем, еще и 18 лет не было. Был контужен, прошел всю войну, Победу встретил в Праге, а потом еще 2 года - Япония. Есть медали и орден. Он из тех, что «согласен на медаль» (помните, у Твардовского?). О войне рассказывать не любил, память хранит всего пару историй, которыми он поделился. А вот о простом бытовом эпизоде написал рассказ - о Максиме Савельевиче Тысленко, многодетном отце из Кустаная, проживавшем по адресу ул. Павших Борцов, 26. Может быть, кто-то сможет помочь отыскать его родственников и для них были бы ценны простые воспоминания об их близком человеке...

Разглаживаю бережно пожелтевший листок и делюсь с вами.

«На втором Белорусском фронте шли ожесточенные бои за польский город Замок. Зима в тех местах перемежалась морозами, снегопадами и оттепелями. В общем, по-русски сказать, была та промозглая слякоть. Я был служивым 19-го О. К. З автополка СВ. Г. К. ком. отделения. И вот в ту минуту, которая на фронте называется затишьем, собрались мы у костра в лесном овраге немного обсушиться. Начались байки, кто во что горазд, о войне, конечно, ни слова.

Иван Егоров (справа) с товарищем / Фото из семейного архива

А был у нас старый солдат из Кустаная, ул. Павших Борцов, 26, адрес я как сейчас помню. Он был многодетным отцом, поэтому не скрывал своей привязанности к детям и скорой встречи, прямо сказать, очень и очень жаждал. Поневоле это передавалось и отзывалось в солдатских душах, как эстафета. Откуда ни возьмись, прямо на нас на полном ходу выскакивает самая обыкновенная корова, только глаза налиты кровью, хвост трубой и, конечно, с рогами. Она резко перед нами останавливается, в наших рядах паника, как по команде мы уже на ногах и чуть не приветствуем ее - нас обуял страх. Одни говорят: она бешеная, бежать надо, другие: она просто испугалась, потому что нарвалась на минное поле. И только наш Максим Савельич понял, в чем дело. Он идет к машине, снимает из-под кузова машины ведро, и корова направляется добровольно к нему. Тогда и нам стало понятно, потому что вымя у нее уж слишком было натружено и огромно. Он ее подоил. Он и корова ушли по своим делам. Мы переключились на другую тему и забыли о них на время.

Рассказ Ивана Егорова о его сослуживце Максиме Тысленко / Фото из семейного архива

Один из нас отошел от беседы и увидел Максима Савельича в окружении детей. Где он их взял, это его дело. Только мы видели, как угощал он их парным молоком с приправой из наших вещевых мешков, в которых хранился сухой солдатский скромный фронтовой паек. И если бы вы видели, как сияло в то время лицо нашего уважаемого солдата Максима Савельевича Тысленко. По-моему, он совершил геройский подвиг, а как думаете вы? Мне не хочется вспоминать эпизодов именно боевых, а это какой, вы сами скажете».

Ольга ГУСАРЕНКО, Копейск, Челябинская область