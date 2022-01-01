Использование равно как и неиспользование пастбищ сталкивает лбами бизнес и население

Дефицит пастбищ, отсутствие пастухов, как результат - коровы бродят по поселку / Фото из архива «НГ»

Об этом на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области говорили хозяева КХ и ТОО. Мнение населения хоть и опосредованно, но тоже прозвучало. Примеры с обеих сторон приводились очень красноречивые, звучали слова «захват водоема», «потравы», «штрафы». Все это при наличии принятого еще в 2017 году закона о пастбищах, в который, правда, сейчас готовятся внести изменения.

Будем искать

Они необходимы, потому что закон толком не работает. В свое время был принят, чтобы разрешить ситуацию, чреватую конфликтами: жители сел жаловались, что для их скота не хватает пастбищ. Площади, пригодные для этого, отданы предпринимателям. Государство заявило: земли населенных пунктов должны использоваться по назначению, рационально. Если кто-то сеет там, где должно развиваться животноводство, он должен либо заняться скотом, причем с соблюдением норматива нагрузки на пастбищный гектар, либо вернуть землю. Некоторые заводили коров или увеличивали стадо, некоторые возвращали участки, но в целом по области, да и по республике, ситуацию с нехваткой выпасов требования закона кардинально не оздоровили.

Габдылкадим Магзумов рассказал, как в области снижают дефицит пастбищ / Фото Галины КАТКОВОЙ

Движение, впрочем, было. По словам руководителя отдела земельных отношений управления сельского хозяйства Габдылкадима МАГЗУМОВА, дефицит пастбищных угодий, составлявший 1 млн 187 тыс. га, сейчас снижен на 700 тыс. га.

- Разные меры были приняты. Нашли участки свободные, которые находятся недалеко от населенных пунктов, зарезервировали их. Это 527, 9 га. Изменены границы некоторых населенных пунктов, примыкающие земли стали относиться к сельским округам. Там, правда, механизм затратный, поэтому таких территорий немного - всего 2,4 тыс. га, и около 3,5 тыс. га в работе. Практикуется заключение меморандумов с предпринимателями, чьи земли находятся рядом с населенными пунктами, о предоставлении населению мест для выпасов. В Костанайской области подписано меморандумов на 205,8 тыс га, - перечислил он. - Дефицит уже снижен, нужно найти еще около 400 тыс га, которых не хватает. Будем продолжать изыскивать. Главой государства же поручено изымать неиспользуемые земли.

Магзумов сообщил о том, что сейчас готовится законопроект о внесении изменения в закон о пастбищах, а также в Земельный кодекс. И как раз по поводу статуса неиспользуемых земель есть несколько предложений от управления.

- В статье 92 Земельного кодекса определено, что пастбища считаются неиспользуемыми, если количество скота в хозяйстве меньше 20% от положенной на их площадь нормы, - напомнил руководитель отдела, - практика показывает, что сельхозпроизводители доводят количество животных до минимальной нормы и на этом останавливаются. Развития нет. Мы предлагаем, чтобы норма оставалась 20-процентной в течение 3 лет, по достижении 5 лет количество животных должно составлять 50% нормы, через 10 лет - 70%.

Предприниматели, среди которых были и владельцы крупных ферм, заявили, что темпы роста поголовья за такие сроки заявлены нереальные. А также обсудили проблемные моменты, до сих пор законом вообще не охваченные.

Кроме того, речь зашла о том, что сегодня в селах есть домашние хозяйства, где содержится до 50 голов скота. Они никак не оформлены, налогов не платят и тоже претендуют на пользование общественными выпасами. Предложение управления - прописать в законе количество сельхозживотных, возможное для личного подсобного хозяйства. А для тех, кто содержит 2-3 десятка голов, предусмотреть обязанность объединяться в кооперативы, которым пастбищные угодья выделять на конкурсах в первую очередь.

Предприниматели раскритиковали последнее предложение. И напомнили, что принятие закона об ЛПХ муссируется уже несколько лет, но с места вопрос не сдвигается.

«Усилю личными примерами»

- А когда у предпринимателей изымаются пастбищные угодья, что с ними дальше делают и кто, - задал вопросы заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

Магзумов пояснил, что по закону разрабатывается план по управлению пастбищами, происходить это должно с участием общественности, акима сельского округа. И уже они следят потом, как этот план выполняется. То есть законодательством все предусмотрено.

Но Давлетпаев отметил, что на практике чаще всего ничего этого нет. В основном крупные предприниматели, если у них пастбищные угодья рядом с селом, часть их для населения и держат, подсевают, имея в виду интересы своих же работников.

- Давайте я расскажу, как происходит на самом деле. Усилю, так сказать, личными примерами, - предложила директор ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО. - В Павловском сельском округе я сдала 12 тыс. га пастбищ. Они так и остаются без дела. Не пришел на них никакой инвестор, не занялся животноводством. Потому что там в принципе было достаточно пастбищ. Мы хоть налоги с земли платили. И у нас это было залоговое имущество. Теперь ничего. Перенесемся в другое хозяйство. В Приозерное. Мы там припоселковую территорию засевали. Сказали отдать земли под пастбища. Отдали. Что делает скот местный? Близ поселка погулял, все съел и пошел дальше на наши клетки. Его ничего не останавливает. Какая ответственность? Никакой. В 2021 году стояла жара, урожая почти не было, а мы еще и с бродячим скотом боролись. У нас там был лен, вместо него после потравы «собрали» около 30 млн убытков, и никто за это не ответил. А в Павловском округе загорелись пастбища, которые стали принадлежать сельскому округу. Тушить нечем. В итоге у нас сгорели крыши на 9 базах. И это тоже осталось только нашей проблемой. Какой вывод хочу сделать - закон слишком лоялен. Например, для тех, кто допускает потравы, ответственность должна быть прописана очень жесткая. Второе: нельзя вносить изменения только в закон о пастбищах, нужно комплексно к этому подойти, параллельно изменить и Водный кодекс, и Административный. Чтобы дать нам пригодный законодательный продукт... Ведь уже до чего доходит: в Караганде пристрелили животное. А завтра нам посевы начнут поджигать. Нас сталкивают с местным населением лбами. Хотя мы, сельхозпроизводители, первыми заинтересованы в постоянных рабочих, в том, чтобы они не разбегались из поселков, чтобы их устраивало проживание. И еще один момент: видимо, надо животноводство развивать там, где много пастбищ, а там, где их нет, просто в другом направлении двигаться.

«С людьми обсудить»

Владимир Дранчук: «Изменения в закон о пастбищах надо обсуждать с населением» / Фото Галины КАТКОВОЙ

А председатель областной Ассоциации производителей Владимир ДРАНЧУК высказал мнение, что изменения закона надо обсуждать с населением.

- Спасибо, безусловно, палате предпринимателей, что вообще поднимает этот вопрос, - сказал он, - но беда, что сельские жители об этом законе мало осведомлены или вообще ничего не знают. Я не голословно говорю. Обзвонил нескольких депутатов, которые хорошо знают сельские проблемы, людей в поселках, с которыми сам знаком. Рациональное использование, пастбищный севооборот - все это слова, которые ничего не конкретизируют. Например, кто будет на этих общественных пастбищах водоем строить, травы подсевать. В законе ничего об этом не сказано. Пастбищные водопои - вообще один из острейших вопросов. Далеко ходить не надо. Поселок Жамбыл в Костанайском районе. Там есть котлован, в котором местные жители поили скот. Но не так давно водоем этот оказался в руках у предпринимателя, он вокруг него сделал ров. Так что животных поить негде, а кроме того, скот еще в эти ямы падает. Население в акимат сельского округа обратилось с коллективным письмом.

- Дефицит мест для поения скота на общественных выпасах сейчас неизвестно как ликвидировать, - продолжил Дранчук, - когда крестьянское хозяйство или ТОО обводняют свои пастбища, им устройство колодцев, скважин на 50% субсидирует государство. Для общественных выпасов такой возможности нет. Фермеры в это дело вкладывать не будут, смысла нет, к тому же им закон запрещает заниматься сторонней деятельностью, оказывать такие услуги. Выход, по-моему, один: надо, чтобы на содержание общественных выпасов были предусмотрены бюджетные деньги и это оговаривалось в законе. В любом случае с сельчанами надо обсудить положение, какие они видят выходы.

На заседании совета по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области договорились, что в течение двух недель ждут аргументированных предложений с мест по обозначенным вопросам. Затем сформируют предложения от области в республику.