О двух свалках в разных частях города «НГ» сообщили жительницы Костаная.

Недалеко от остановки «Строительная» за районом КСК, рядом с территорией СО «Садовод-Строитель», скапливаются пакеты с мусором и строительный мусор.

Рядом с остановкой «Строительная» скапливается бытовой и строительный мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Ее не убирают уже несколько месяцев, - рассказала Оксана ОВЧАРОВА. - Люди идут на остановку и кидают в эту кучу новый мусор, так она и разрастается. Слева от остановки, в логу, тоже скапливается мусор.

С другой стороны остановки лог тоже начинает обрастать мусором / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели две свалки по краям остановки. В одной - большое количество белых мешков с мусором, часть из которых уже начали сжигать. В ямах скапливается крупногабаритный строительный мусор и мелкий бытовой.

О свалке рядом с новой многоэтажкой по ул. Быковского, 3 «Б» сообщила Валентина Васильевна ГРАЧЕВА.

- В этом новом доме у меня живут дети, - пояснила она. - Они очень заботятся о том, чтобы везде было чисто, сами устраивают субботники, сажают деревья. Но уже несколько месяцев не могут добиться того, чтобы вывезли свалку, которая образовалась рядом с торцом этого дома.

Ул. Быковского, 3 «Б». В торце новостройки куча мусора лежит уже несколько месяцев / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Синие и белые мешки, срезанные ветки, мелкие бумажки - такой увидели эту свалку корреспонденты «НГ».

Свалка во дворе дома № 8 по ул. Кочубея спустя две недели стала еще больше.

Акимат Костаная прокомментировал, когда вывезут крупногабаритный мусор с территории контейнерных площадок по ул. Воинов-Интернационалистов, 14 и по ул. Дулатова, 89. О скоплении мусора в этих дворах «НГ» писала несколько номеров назад.

- Вывоз ТБО с территории контейнерных площадок ул. Воинов-Интернационалистов, 14 производит ТОО «Тазалык-2012» на ежедневной основе согласно договорным обязательствам. Вывоз крупногабаритного мусора производился 4 мая 2023 года, последующий вывоз, согласно графику, произвели 14 мая, - пояснил советник акима Костаная по связям с общественностью Олжас ДУЙСЕКОВ. - Вывоз крупногабаритного мусора производится один раз в десять дней. По ул. Дулатова, 89 вывоз крупногабаритного мусора произвели 13 мая согласно графику.

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