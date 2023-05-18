Даем один из проверенных рецептов и ждем от вас других

Вкус окрошки можно менять целое лето / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Окрошки летом много не бывает. Этот холодный суп имеет вариантов, наверно, не меньше, чем борщ. Меняет вкус в зависимости от того, что свеженькое вырастает на грядках. Недавно в большом застолье мы наскоро обсудили тему окрошки, в результате прозвучало штук пять рецептов.

Среди них даже окрошка с дайконом и имбирем. Случается, и яблоки кислые кладут. А почему нет, если нравится? При всем разнообразии ингредиентов у этого холодного супа есть два базовых принципа: его «бульон» должен быть кисловатым или кисло-сладким, слегка резким, чтобы утолять жажду, ну и все составляющие в нем должны сочетаться по вкусу. Впрочем, сколько людей - столько и вкусов...

Сама я ценю в окрошке как раз то, что закладку продуктов в ней можно менять так, что чуть ли не целое лето на столе блюдо с разными вкусами. Не надоедает. Сейчас у меня в фаворе окрошка со свежей редиской, потом на очереди будет с огурцами, дальше в дело пойдут молодая редька или дайкон нового урожая.

Сейчас у меня в фаворе окрошка со свежей редиской / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Делюсь редисочным вариантом и рада буду опубликовать ваши рецепты. Все продукты на окрошку мелко режу. Молодую редиску не чищу. Картошку кладу почти всегда, но немного. Мясопродукты предпочитаю не жирные: любое отварное мясо, говяжий язык, вареную колбасу. Зелени кладу много, но в приоритете у меня укроп. Когда на даче росла огуречная трава, бораго, весной использовала ее. Зеленый лук (сейчас шнитт хорош) очень мелко режу и через пакет слегка прокатываю скалкой, чтобы сок пошел и характерный луковый дух. А петрушку немного мну в ступке. С той же целью.

Молодую редиску не чищу / Фото Доры ГОЛОДНОЙ





Мясопродукты предпочитаю не жирные: любое отварное мясо, говяжий язык, вареную колбасу / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Зеленый лук очень мелко режу и через пакет слегка прокатываю скалкой, чтобы сок пошел и характерный луковый дух / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Кстати, в окрошку с огурцами, когда придет ее черед, кроме укропа и лука, добавляю иногда молодую рукколу, мелко изрубленную. Мне нравитс. На один желток - кофейную ложку, растираю это в пасту, потом ее развожу сывороткой или кефиром (пополам с минералкой или таном). Соль по вкусу - туда же.

Белок крутых яиц режу. А желток разминаю вилкой, добавляю готовой горчицы / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

В тарелку кладешь густую часть, перемешиваешь ее со сметаной и добавляешь заливку. Я выросла на деревенской окрошке с сывороткой, поэтому верна кисломолочке. Но совершенно не против кваса, правда, кислого окрошечного, настоянного на кусочке хрена. Со сладким (да еще бутилированным) вкуса не понимаю.

Я выросла на деревенской окрошке с сывороткой, поэтому верна кисломолочке / Фото Доры ГОЛОДНОЙ