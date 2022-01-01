Материалы детприемника-распределителя НКВД Кустанайской области. 1936-1940 гг.

Сотрудники НКВД в Кустанае 1936 г. Сайт «Костанай и костанайцы»

В предвоенный период в СССР острой оставалась проблема «ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Она коснулась и города Кустаная того времени. Обратим внимание на одну из сторон деятельности НКВД в период террора 1930-х годов.

В 2012 году сотрудник Костанайского областного историко-краеведческого музея Е. А. Суряднова составила каталог фотодокументального фонда по теме: «Политические репрессии 1930-1950-х гг.». Она обратила внимание на «Материалы детприемника-распределителя НКВД Кустанайской области 1936-1940 гг.». Эти документы, поступившие в музей «неизвестно от кого и когда», долгое время находились в секретном фонде, не предназначенном для публикаций и экспонирования.

«Дело № 12 на 37 листах», начатое 1 января 1937 года, открывается письмом «Наркома внутренних дел КазССР комиссара госбезопасности 1-го ранга Реденса, врио начальника УНКВД по Кустанайской области лейтенанту госбезопасности тов. Тюрину о неудовлетворительном состоянии детприемников области». Судьба начальника областного НКВД М. Е. Тюрина была типична для предвоенного времени, когда он (по свидетельству краеведа А. В. Каратаева) в 1937 году руководил организацией массового террора в Кустанайской области, а потом сам же стал жертвой репрессивной машины, будучи расстрелян в 1941 году.

Начальник областного НКВД М. Е. Тюрин. Фото предоставлено А. В. Каратаевым

В одном архивном деле находятся «Акты приемки готовности детдомов и детских приемников», «Рапорты, служебные записки о сотрудниках детских приемников НКВД», «Письма об отправке детей из детдомов области в другие детские дома Казахстана». Исполком Кустанайского областного исполнительного комитета советов 17 декабря 1936 года принимает постановление «О детской беспризорности и безнадзорности». Облисполком отметил «совершенно недостаточную работу облОНО, райОНО, горсовета, исполкомов и аулсельсоветов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью». Особо выделили тот момент, что «нет абсолютно никакой заботы о трудоустроенных детях, в итоге многие трудоустроенные дети оказываются опять на улице».

Президиум постановил: «1. Предложить горсовету обеспечить освобождение помещения под приемник НКВД не позднее 20/12-37 года. 2. НКВД и милиции усилить борьбу с малолетними преступниками, хулиганами и др.».

Начальнику Управления НКВД КазССР - комиссару государственной безопасности 2-го ранга Л. В. Залину из Кустаная поступает «Сводка-обзор № 1 о ходе борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью по Кустанайской области». В разделе «Общее количество детей в детучреждениях области» указано, что на 1 января 1937 года «во всех детучреждениях области находилось 1 930 человек». По детским учреждениям Наркоматов распределялись следующим образом: «Детучреждения НКВД: в детприемниках-распределителях НКВД - 39 человек; детучреждениям Наркомпроса состоит на 1/1-37 г. - 1 540 человек; -//- Наркомздрава -//- -// - 351; детучреждения Наркомсобеса не имеется».

В следующем разделе «Работа приемников-распределителей с начала организации» подробно расписывается: когда, кто и каким образом оказался в детприемниках. За первый год его существования «с 1/11-36 г. по 1/1-37 года поступили 39 человек, из которых изъято милицией 24 человека; добровольно явилось 2 человека; доставлено общ./ественными - Д. Л./орган./изациями - Д. Л./ 9; -//- родственниками 4. Всего - 39 человек».

Кто же оказался безнадзорным в 1937 году? Статистика весьма показательна: «По полу: мальчиков - 31 человек; девочек - 8. По возрасту: до 7 лет - 1 человек; от до 8 до 22 л. - 14; от 12 до 16 л. - 24. По соц. положению: из рабочих - 9 человек, из служащих - 4, из колхозников - 18, из единоличников - 5, прочих - 3». В отчете также отмечается, что только «за декабрь месяц из приемника-распределителя направлен к родителям и опекунам 1 человек, в детучреждения Наркомпроса - 14, Наркомздрава - 2, всего - 17 человек». В это же время «за декабрь месяц милицией задержано 15 человек, из них доставлены в детприемник НКВД - 14, направлен в детдом Наркомпроса 1 человек». Ответственным лицам отрадно было отметить, что за целый год «побегов не было».

Основная нагрузка в борьбе с детской беспризорностью ложилась на город Кустанай. Об этом красноречиво говорит справка (от 17 июля 1937 г. № 275) «О движении детбеспризорных Кустанайского приемника-распределителя НКВД за время с 1 января по 1 июля 1937 г.», которую предоставил 17 июля начальник учреждения.

Процитируем дословно данный документ, где за каждой цифрой стоит детская трагедия. «Всего в приемник за 6 мес. поступили 111 человек, из них: 1. Изъято милицией - 53 человека; 2. Добровольно явились - 37 ч.; 3. Доставлено общест. орган. - 28 ч.; 4. Доставлены родственниками - 0». Не менее показательны данные «по возрасту: до 7 лет - 12 чел. От 8 до 11 лет - 46 чел. От 12 до 16 лет - 53 чел. Всего - 111 чел.». Обязательно отмечалось социальное происхождение, то есть «по соцположению: из рабочих - 29 ч. Из служащих - 1 ч. Колхозников - 47 ч. Единоличников - 6 ч. Прочих - 28 ч. Всего - 111 человек». Вот так судьбу 111 детей разложили по всем показателям.

Подросток наблюдает за демонстрацией в Кустанае. Фотография 1938 г. ГАКО

Советская власть во что бы то ни стало предпринимала все усилия для решения детской проблемы. Ведь беспризорные дети могли стать питательной почвой для криминальных элементов. В Кустанае этот показатель был минимальный, в детскую колонию отправили всего одного человека (из 111 детей). В документе сказано: «Из них выбыло: в детдома Наркомпроса - 76 чел., Наркомздрава - 12 чел., возвращены родителям - 13 чел., трудоустроены - 9 чел., в детколонии НКВД - 1 чел. Всего - 111 человек».

Состояние борьбы с детской беспризорностью находилось под постоянным контролем как местных, так и вышестоящих органов. 16 апреля 1937 г. очередной «ответдежурный Куст. обл. упр. НКВД мл. лейтенант гос. без.» докладывает «Зам. нач. Кустанайского управления НКВД лейтенанту т. Тюрину», что по его приказанию «16/4-37 г., в 4 часа утра был проверен дет. приемник». Сухие строки докладной: «В спальных комнатах и столовой мною был обнаружен надлежащий порядок и чистота. Одновременно мною проверено состояние гормилиции и КПЗ при ней. Всего арестованных на 16/4-37 г. - три человека». Обыденная работа НКВД того времени, проверка всех учреждений в любое время дня и ночи.

Об этом же говорит «Акт о состоянии работы Кустанайского приемника распределителя НКВД - по состоянию на 27 июля 1937 г.». Начало документа было строго выверено, по инструкции: «1937 г. 27 июля я, старший инспектор ОТК НКВД КазССР Ильечев, произвел проверку работы Кустанайского приемника распределителя». Далее по порядку расписывалось, что «при проверке обнаружено следующее». В документе значилось два раздела. «1. Количество пропущенных детей через приемник. Кустанайский приемник организован в ноябре 1936 г. с ноября 1936 г. по 1 июля 1937 г. через приемник прошло 145 чел. детей. За первое полугодие из 39 чел. родительских детей возвращено последним 10 чел. За июль месяц в приемник поступили 22 чел., большинство из них имеет родителей и родственников. Настоящих беспризорников в Кустанайской области нет и в приемник попадают исключительно безнадзорные дети». Вот так, оказывается, что в Кустанае были вовсе не «беспризорные» (то есть лишившиеся родителей), а всего лишь «безнадзорные» (то есть дети, имеющие близких родственников).

Было над чем задуматься руководителям города и области. Во втором разделе «Хозяйственное состояние и оборудование приемника» дается краткое описание состояния помещения, где были вынуждены находиться дети. «Приемник помещается в старом деревянном доме, который требует большего капитального ремонта, - строго указывает проверяющий. - Служебные помещения, за исключением бани, чрезвычайно ветхие. Ограждение приемника от улиц недостаточное. Постельного и нательного белья, обуви и одежды на поступающий контингент приемник не имеет достаточное количество».

Продолжение следует

Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской области за помощь.