Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Если человек заботится о своем здоровье, нужно поощрять это стремление.

Да. Здоровые граждане не должны оплачивать медуслуги за тех, кто болеет чаще.

Нет. Без этих денег система здравоохранения не сможет полноценно работать.

Нет. В будущем это приведет к росту хронических болезней у казахстанцев.

