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Куда пойти с 18 по 24 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

20 мая,

12.00

«Ты, я и кукольник», Х. Юрковский, сказка

21 мая,

12.00

«Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

19 мая,

10.30, 11.30

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

21 мая,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

26 мая,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма, премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

18 мая,

18.00

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

19 мая,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

20 мая,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

20 мая,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

21 мая,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

21 мая,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

25 мая,

18.00

«Невольницы», А. Островский, комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»

В течение месяца

Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 мая,

19.00

Концерт Tutti Beats. В программе лучшие хиты 2000-х. Хиты вашей молодости и детства на большой сцене в исполнении лучшего оркестра столицы и талантливых вокалистов

 

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

В течение месяца

«Легенды Бурабая» - выставка экспонатов из фондов музея литературы и искусства Акмолинской области

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

18 мая,

15.00

 Открытие выставки  «Чудесный мир»учащихся АРТ-студии Вадима Быкова

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Махтаарал»

Костанай, «Тобыл Арена»

21 мая, 16.00