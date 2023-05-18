Конкурс для водителей внедорожников «4х4» - финал

Автоконкурс «4х4» стартовал 9 февраля и завершился 4 мая. За это время в нем приняли участие 14 владельцев мощных полноприводных автомобилей. В финале читатели «НГ» выберут троих победителей.

Победители определяются по сумме голосов в stories в instagram-аккаунте «НГ», поступивших в их поддержку на первом этапе конкурса и в финале.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

А мы пока напомним о наших участниках. Рядом с номерами указано количество голосов, которые уже поступили в их поддержку.

№ 1 - Андрей САВЕЛЬЕВ - 605 голосов

№ 2 - Ренат АЖИНИЯЗОВ - 428 голосов

№ 3 - Владимир ШЕВЧУК - 414 голосов

№ 4 - Анатолий ЩУГАРЕВ - 201 голос

№ 5 - Владимир ПРОКОПЕНКО - 374 голоса

№ 6 - Татьяна НЕКРАСОВА - 141 голос

№ 7 - Константин РУДЕНКО - 185 голосов

№ 8 - Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ - 284 голоса

№ 9 - Сергей ВАВИЛОВ - 234 голоса

№ 10 - Любовь ЛЫМАРЬ - 272 голоса

№ 11 - Федор ГАНЧАР - 216 голосов

№ 12 - Багдат ЖУМАГУЛОВ - 124 голоса

№ 13 - Виктор КАНЦЕДАЛ - 134 голоса

№ 14 - Виктор ЮРЧЕНКО - 148 голосов + 31 купон = 458

Условия конкурса

Вы можете поддержать в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ участников №№ 1-6 с 11.00 субботы, 20 мая, до 11.00 воскресенья, 21 мая, участников №№ 7-14 с 11.00 воскресенья, 21 мая, до 11.00 понедельника, 22 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 18 мая, до 10.00 понедельника, 22 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.