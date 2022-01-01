В моей жизни появился необыкновенный ребенок, оставив за собой огромный след, словно метеор в ночном небе. Я хочу, чтобы ее историю узнало больше людей.

Мне было 7 лет, Айша была на несколько лет младше меня, когда мы впервые с ней познакомились. Она подошла ко мне на детской площадке, ее взгляд был направлен куда-то вдаль. Она хотела что-то сказать, но смогла выдавить из себя только несколько несвязных слов. Так и началась наша дружба со взгляда и неразборчивых слов. Об Айше я рассказала своей маме. Она улыбнулась и не спеша объяснила: на земле есть необыкновенные дети, другие, не как мы, которые раньше были звездами и освещали нашу землю. Видимо, мама Айши достала самую яркую звезду.

Мы много рисовали и играли, я была ей как старшая сестра. Каждый вечер приходила к ним домой, чтобы почитать своему другу новую сказку. Хотя у Айши и был речевой дефект, и взгляд был редко нацелен на меня, но это не мешало понять ее.

Мне исполнилось 13, а мой друг так и остался ребенком с горящими глазами. В этом возрасте я поняла, что Айша больна, ее иммунитет становился все хуже и хуже. Она редко стала выходить, но я продолжала читать ей новые истории и рассказывать, как прошел мой день. Родители Айши не могли ей купить дорогие лекарства и отдать ее в специальное коррекционное учереждение тоже не могли. Село Свердлова Денисовского района - расстояние до города 400 км, машины нет. Мама заменяла ей и учителя, и психолога.

2022 год. В Казахстане было зарегистрировано несколько случаев пропажи детей с данным спектром. Одна из них - Мадина Ерланкызы в Костанайской области. Ребенка не удалось спасти, хотя и вышли на поиски тысячи людей. Как выяснилось, девочку можно было спасти, если бы она посещала коррекционные центры и ей оказывали необходимую профессиональную помощь. Казахстанцы давно жалуются на то, что нам необходимы большие центры реабилитации с квалифицированными специалистыми. В государственные очень трудно попасть, а частные дорого обходятся. Житель Костанайской области прокомментировал: «Посещение центра реабилитации в нашем городе обходится в 90 000-110 000 тенге, но этого мало, нужны дополнительные занятия с дефектологом, нейропсихологом… Вкруг это выходит 150-200 тысяч. Чтобы получить пособие от государства в размере 104 000 тенге, нужно пройти семь кругов ада. Начинается все с очереди в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия - авт.), 2-3 месяца ждешь, потом получаешь направление и полгода проходишь все обследования. Это занимает все рабочее время».

В 9-м классе я поступила на грант в школу «Айканат» и учусь в Боровом. Сейчас мне 17 лет. Занимаюсь волонтерством в частном коррекционном центре в столице. Как выяснилось, государство не оказывает им никакой помощи.

Как сообщали СМИ, после происшествия в Костанайской области началась стройка специального центра для детей с РАС (расстройство аутистического спектра). Но их количество все равно остается на критическом уровне. Нам нужно не ждать, когда придет новая катастрофа, а сделать все возможное, чтобы этого не случилось.

Дана КУАНДЫКОВА, ученица 11-го класса школы «Айканат»