О свалке во дворе дома № 8 по ул. Кочубея сообщила «НГ» жительница Костаная Ирина КАРПЕНКО.

- Мусорные завалы в нашем дворе лежат уже давно, - рассказала она. - Никто не вывозит. Везде обращались, но толку ноль.

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромные мусорные кучи и переполненные контейнеры.

Контейнеры по ул. Кочубея, 8 постоянно переполнены... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...поэтому жители выбрасывают мусор в огромный старый кузов. Но и это не помогает / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку на ул. Ворошилова, 3 «В», о которой мы писали две недели назад, еще не убрали.

Свалка на ул. Ворошилова, 3 «В» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы напротив дома № 95/2 по ул. Байтурсынова, рядом с гаражами, работники КТЭК утеплили.

Ул. Байтурсынова, 95/2. Трубы закрыли рубероидом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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