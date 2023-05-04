На волне публикаций на тему вырубки зеленых насаждений в Костанае хотелось бы рассказать об облагороженной в 2018 году аллее вдоль улицы Энергетиков в жилом массиве Амангельды в районе школы № 30, по которой было приятно ходить и утром, и днем, и вечером в любое время года. Она радовала зеленью и давала тень в 30-градусную жару летом и весной в мае, и «золотом» по осени.

Аллея по ул. Энергетиков в разные годы / Фото автора письма

Ее безжалостно и по-варварски уничтожили до состояния палок осенью прошлого года. По информации iKomek, сделало это ТОО «Конгломерат.kz» со следующей формулировкой: «Работы проводились в связи с тем, что при сильном ветре в осенний и весенний периоды ветки деревьев составляли угрозу для человеческой жизни». По весне был град, подрядчик максимум убрал сбитую листву, пух и ветки и то только после нескольких обращений в тот же iKomek. А может, нужно было просто следить за деревьями, а не уничтожать их? Не после града, не летом, а той же осенью. Грамотно, профессионально привести все в порядок, а не рубить до основания. Нет деревьев - нет проблемы, нет угрозы жизни. Получается, что так.

На то, что есть сейчас вдоль всей аллеи, очень жутко смотреть, особенно со стороны. По всей видимости, в городе слишком много деревьев, зелени. Другого объяснения подобному не найти.

Жизнь не уничтожить. Молодые зеленые побеги то тут, то там появляются даже на таких обрубках, измазанных краской, будто бы зеленкой, однако это уже ничего не меняет. Это страшно.



Николай, пользователь сайта ng.kz