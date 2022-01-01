Печем пирог по рецепту из заветной маминой тетрадки

Между прочим, по принципу такой тетрадки в 90-е издавали брошюрки с набором рецептов. Без прикас, без красивых фоток, на желтой бумаге, но рецепты были из самых надежных. Отдельно выпечка, отдельно маринады, отдельно квашенье. А наш Ночной Дозор прямо маминой записной книжкой и воспользовался.

«Зебра» даже перед выпечкой выглядит красиво / Фото Ночного Дозора

Извлек оттуда рецепт тортика «Зебра». Так называется потому, что на разрезе в нем чередуются полоски светлого и темного теста. Была еще одна его вариация, называлась «Жирафик». Вкус тот же, просто конфигурация темных пятен другая, в этом разноцветное тесто в форму выкладывали ложкой по очереди. Его, правда, делали чуточку гуще, чем для «Зебры». А для полосатика существовала другая метода.

В центр формы начинаешь с ложки или небольшого половника лить тесто - светлое, чуть расплывется и в центр белой кляксы сажаешь темную. И так до полного исчерпания теста. Если хотите полоски потоньше, то черпак должен быть небольшим, а если потолще, то набирайте полный половник. Можно «зебрят» делать порционно, в небольших формочках, орудуя ложкой. Очень дети любят такие персональные тортики.

И большую «Зебру», уверена, тоже оценят. Есть в ней уютный вкус домашней выпечки. Он постепенно исчезает под напором современных ингредиентов, отдушек, стабилизаторов. Недавно с грустью смотрела видео, где в тесто пасхального кулича повар засыпал горы кулинарного шоколада, сверху делал корону из мастики. Наверняка было сладко, пряно... Но сама я стараюсь не потерять чистый вкус ритуального хлеба - хорошо выбродившего дрожжевого теста, желто-шафранного, сдобного, чуток приправленного изюмом... У него запах родительского дома. И «Зебра» для меня - тортик ностальгический, дочке пекла в детсад.

Печь при температуре 180 градусов минут 40 / Фото Ночного Дозора

Я делала сметанное тесто, а у Дозора вариант более бисквитный / Фото Ночного Дозора

Я делала сметанное тесто, а у Дозора вариант более бисквитный. Вбить яйца с сахаром до побеления массы (добавить пакетик ванильного сахара), положить мягкого масла или растопленного маргарина, потом муку, смешанную с разрыхлителем (мы использовали гашеную соду). Тесто разделить на две части, в одну добавить какао и действовать так, как описано выше. Печь при температуре 180 градусов минут 40. Сверху он покрыл тортик сметанным кремом.

Сверху он покрыл тортик сметанным кремом / Фото Ночного Дозора

Ингредиенты

1 ст. муки, 1 ст. сахара + пакетик ванильного, 3 яйца, 0,5 ч. л. соды (разрыхлителя), 2 ст. л. какао.