Куда пойти с 4 по 10 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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6 мая,
12.00
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«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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5 мая,
10.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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9 мая,
17.00
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«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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6 мая,
12.00
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«Звезда моего деда», С. Офицерова
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6 мая,
17.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»
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В течение месяца
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Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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4 мая,
18.30
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Ludovico Einaudi 2.0. Абсолютно новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music
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6 мая,
19.00
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Концерт Улангасыра Ками
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, 8-705-746-73-54 WhatsApp
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10 мая,
20.00
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Стендап-концерт Евгения Чебаткова «Москитная сетка»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. Матч за 3-е место. «Тобол» - IRBIS Almaty
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Костанай, СРК «Костанай»
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4 мая, 19.00
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Футбол. Чемпионат РК, Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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6 мая, 17.00
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