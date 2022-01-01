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Куда пойти с 4 по 10 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

6 мая,

12.00

«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

5 мая,

10.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

9 мая,

17.00

«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

6 мая,

12.00

«Звезда моего деда», С. Офицерова

6 мая,

17.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»

В течение месяца

Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

4 мая,

18.30

Ludovico Einaudi 2.0. Абсолютно новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music

6 мая,

19.00

Концерт Улангасыра Ками

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, 8-705-746-73-54 WhatsApp

10 мая,

20.00

Стендап-концерт Евгения Чебаткова «Москитная сетка»

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. Матч за 3-е место. «Тобол» - IRBIS Almaty

Костанай, СРК «Костанай»

4 мая, 19.00

Футбол. Чемпионат РК, Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»

Костанай, «Тобыл Арена»

6 мая, 17.00