В 132-м туре помогаем девочкам, уже знакомым нашим читателям

Чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать 1 360 000 тенге.

Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Закрепить успех

Сымбат уже начала ходить без поддержки / Фото из архива Алмы НАДЫРОВОЙ

8-летняя Сымбат НАДЫРОВА из поселка Садчиковка Костанайского района участвовала в 122-м туре нашего благотворительного проекта. У девочки ДЦП, правосторонний гемипарез (ослабление двигательной функции правой стороны тела). Как только в 2018 году был поставлен диагноз, Сымбат стала регулярно проходить курсы реабилитации. Врачи очень обнадежили родителей девочки, объяснив, что у их дочери хорошие перспективы, но предупредили: достигнуть результатов на пути к здоровью можно, только постоянно работая над этим.

Сымбат проходила курсы в Костанае, Рудном, Алматы. Причем поездку в алматинскую клинику «Территория успеха» подгадали к приезду знаменитого доктора Фана из Китая. Все усилия, которые прикладывали родители к оздоровлению дочери, не прошли даром. После поездки в Алматы в состоянии девочки произошел настоящий прорыв.

- Наша дочь уже ходит, сама, без поддержки, - радостно сообщила мама Сымбат Алма НАДЫРОВА. - Но останавливаться нельзя. Мы хотим закрепить с ней ходьбу. Скоро начнется период летних каникул, это как раз очень удобно, чтобы пройти несколько курсов подряд. Тогда реабилитация будет особенно эффективной. Но у нашей семьи нет возможности оплатить эти курсы. Мы вынуждены вновь обратиться в проект «Нужные деньги». Пожалуйста, помогите Сымбат встать на ноги!

Курсы реабилитации, о которых говорит Алма Надырова, проходят в Костанае, но ведут их специалисты из России, которые приезжают в наш город регулярно. Это очень удобно, поскольку семьям не нужно тратиться на проезд и проживание в другой стране, терять средства на конвертации валют, получается намного экономнее. К тому же поездка с больным ребенком на руках выматывает и самих родителей. Пока в нашей области нет классных специалистов-реабилитологов, работающих в едином медицинском центре, так что это очень хороший выход из положения. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится, будут у нас и хорошо оснащенный реабилитационный центр, и высококлассные специалисты, работающие сплоченной командой. Но пока родители детей-инвалидов рады приездам российских реабилитологов и стараются не пропускать их курсы.

Сымбат нужно пройти 4 курса ЛФК в центре «Даму» (один 10-дневный курс стоит 50 000 тенге), сюда нужно приплюсовать организационный сбор от 13 000 до 15 000 тенге в зависимости от инструктора. Необходимо также «запустить речь» у логопеда-психолога Светланы Заверухи, пройти процедуры логопедического массажа. На все нужно 360 000 тенге.

Возможно, кто-то сочтет эту сумму не такой уж и заоблачной. Но для семьи Надыровых она неподъемна. В семье четверо детей, двое из них - студенты.

Разумеется, мама девочки работать не может, единственный кормилец - глава семьи, его зарплата 150 000 тенге. Пособие по инвалидности Сымбат - еще 120 000 тенге. Говорить про пособие по многодетности в данном ключе просто смешно.

Без помощи наших читателей Сымбат не сможет пройти этим летом такие нужные курсы реабилитации.

Карта «Каспи» 4400 4301 0555 4221, Алма Н.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-479-56-15.

Карта «Халык» 4405 6397 5169 0569.

Лечиться в Ташкенте

Умит имеет большие шансы восстановить функции руки / Фото из архива Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

3-летняя жительница Тобыла Умит ЖУМАХАН дважды становилась участницей «Нужных денег»: в 110-м и 123-м турах. В 110-м туре она буквально шла по пятам своего старшего брата Жана, которому собирали на реабилитацию в 109-м туре. А в 123-м Умит и Жан участвовали вдвоем, потому что на реабилитацию надо было ехать вместе. Тогда наши читатели помогли семье подлечить детей. Теперь перед родителями вновь стоит проблема оплаты реабилитации.

Напомним историю девочки. Умит тяжело являлась на этот свет. Акушерам пришлось (оправданно или нет, уже не так важно) с усилием тянуть ее за крохотную ручку. В результате была поломана ключица, повреждены шейный отдел позвоночника и плечевое нервное сплетение. Эта патология имеет название - паралич Эрба-Дюшена. Таким младенцам нужно учиться простым для здоровых детей умениям: сидеть, ползать. И очень долго придется работать над восстановлением функции руки. Только 30% больных параличом Эрба-Дюшена детей полностью восстанавливаются. Врачи оценивают реабилитационный потенциал Умит достаточно высоко - в 37,3%.

Разумеется, процесс даже частичного выздоровления длительный.

Кроме паралича Эрба-Дюшена, Умит ставят задержку психо-речевого развития, которое возникло на фоне гипоксии мозга при рождении.

Родители ищут разные клиники, подбирают разных специалистов, чтобы реабилитация была более эффективной. В этот раз решили отвезти дочь в Ташкент. Там работает невропатолог Жамшид Саидов, который помог уже многим детям. Онлайн-консультация у доктора Саидова уже получена, в клинике объяснили, какой будет оплата и когда можно будет попасть на курс. Но сумма с учетом всех трат большая - 1 000 000 тенге.

- Нам невозможно собрать столько денег, работает только муж, - говорит мама Умит Эльмира БЕКЖАНОВА. - Я постоянно нахожусь с детками, они без моей помощи не могут. Очень надеемся на узбекского доктора, о нем столько хороших отзывов. Без вашей помощи нам не обойтись.

Доходы семьи складываются из зарплаты отца - 200 000 тенге - и пособий обоих детей по инвалидности - по 120 000 тенге на каждого. Разумеется, эти пособия не позволяют собрать приличные суммы на реабилитацию. Поэтому мы обращаемся к нашим читателям с просьбой о помощи.

Карта «Каспи» 4400 4301 5059 4023, Эльмира Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-265-94-88.

Карта Халык» 5354 5100 5521 9363.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на их банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 131-го тура