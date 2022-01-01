Сухой остаток С 24 по 30 апреля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 44 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 49;
- зарегистрированы 6 разводов;
- зарегистрированы 59 новорожденных: 25 девочек и 34 мальчика. Самые популярные имена малышей: Рамазан, Назар, Марк, Алина, Рамина. Самые редкие: Мирослава, Леона, Захар, Арсений. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 40 лет;
- умер 41 человек: 24 женщины и 17 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной
медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступил 1 641 вызов, из них 564 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 360, из них 60 - к детям. Поступили 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 5 из них были экстренно госпитализированы.
В ДТП пострадали 5 детей;
- всего скорая помощь доставила в больницы 410 человек.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 163 человека, из них поместили 154: 131 мужчину и 23 женщины.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ
ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 36 выездов, на случаи горения - 256 выездов.
При пожарах погибли 2 человека.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрировано 161 уголовное правонарушение, из них 66 краж и 40 фактов мошенничества;
- разысканы 12 без вести пропавших лиц;
- раскрыты 87 преступлений;
- зарегистрированы 11 наркоправонарушений: 6 наркопроступков, 2 факта сбыта, 1 факт хранения и 2 факта контрабанды наркотических веществ;
- зарегистрированы 3 ДТП, в которых травмы получили 4 человека, погибших при ДТП нет;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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