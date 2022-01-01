По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 44 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 49;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 59 новорожденных: 25 девочек и 34 мальчика. Самые популярные имена малышей: Рамазан, Назар, Марк, Алина, Рамина. Самые редкие: Мирослава, Леона, Захар, Арсений. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 40 лет;

- умер 41 человек: 24 женщины и 17 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной

медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 641 вызов, из них 564 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 360, из них 60 - к детям. Поступили 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 5 из них были экстренно госпитализированы.

В ДТП пострадали 5 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 410 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 163 человека, из них поместили 154: 131 мужчину и 23 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ

ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 36 выездов, на случаи горения - 256 выездов.

При пожарах погибли 2 человека.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 161 уголовное правонарушение, из них 66 краж и 40 фактов мошенничества;

- разысканы 12 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 87 преступлений;

- зарегистрированы 11 наркоправонарушений: 6 наркопроступков, 2 факта сбыта, 1 факт хранения и 2 факта контрабанды наркотических веществ;

- зарегистрированы 3 ДТП, в которых травмы получили 4 человека, погибших при ДТП нет;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.