Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 13 - Виктор КАНЦЕДАЛ (Костанай).

Стаж вождения: 42 года. Автомобиль: УАЗ-469. Цвет: камуфляж. Пробег: 500 000 км. Год выпуска: 1997. Объем двигателя: 2,4 л, бензиновый. КПП: механическая.

Из-за эмблемы, а также вида, который открывается из салона, УАЗ прозвали «Орликом» / Фото из личного архива

- В 1980-1990-х годах я жил в с. Танабай (Алтынсаринский район, бывш. Воробьевка, совхоз им. Димитрова), работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады, потом управляющим. Там и приобрел такой же автомобиль, как сейчас у меня, - УАЗ-469 для работы. Он мне понравился, также ездил на нем на охоту и рыбалку. Возил наживку для рыбы: мотыль и мормыш. Он был 1993 года выпуска, я его немного реконструировал. На этой машине лет 6 отъездил, проходил и грязь, и снег, отдал потом родственнику на хозяйство. Потом, когда переехал в Костанай, купил уже этот автомобиль. Раньше ездил на «жигулях» ВАЗ-2107, сейчас у меня есть и Renault Soprano для города. Но, так как я рыбак и охотник, на бездорожье выезжаю на УАЗе. По проходимости, я думаю, этой машине нет равных! Она, конечно, грубовата по сравнению с иномарками, но я привык. Автомобиль мне очень нравится: доступность в ремонте и покупке запчастей. Есть какие-то неудобства, но я думаю, это автомобиль для настоящих мужчин! Когда за рулем сидишь, это очень чувствуется.

В УАЗе утепленный салон и шумоизоляция, установлена «жигулевская» печка / Фото из личного архива

На нем езжу чуть больше года. Переделал для этих целей: фаркоп, впереди стоит «кенгурятник». Внутри утеплил салон, поставил шумоизоляцию. Вообще, в этих автомобилях недоработка: нет плотности у дверей, щели. Я заделал резинками, теперь не будет шума, продуваться салон тоже не будет. Внутри у меня стоит «жигулевская» печка - в салоне очень тепло. Карбюратор также «жигулевский», он немного слабее, но горючее экономит. Вообще говорят, что лучше поставить «волговский» двухкамерный карбюратор, так как он мощнее.

Планирую купить прицеп, чтобы было удобно грузиться на дальние расстояния, забирать все оборудование: лодки, палатки.

Каких-то историй, чтобы спасал людей на УАЗе, у меня не было, но других водителей всегда выручал. Периодически выезжаю на озеро Аккабак в Костанайском районе. Бывает, что поднимается метель, звонят знакомые рыбаки на легковых автомобилях и просят вытащить. Весной также вытаскиваю другие машины из грязи. Беру легковушки на буксир, выручаю. Нужно помогать друг другу всегда, так проявляется солидарность: обязательно помочь тем, кто не может выбраться. Но бывают и такие ситуации, что мой УАЗ тоже может сесть. Как говорится, чем лучше проходимость у автомобиля, тем он сильнее садится!

Сейчас мы уходим на рыбалку на дальние расстояния, но все равно рядышком с трассой: ездим на озеро Косколь (Федоровский район) и в Узункольский район. Хозяева там очищают проезд и делают удобства для автомобилей. Но на озеро Лебяжье в Узункольском районе весной пробивали колею, на легковой там просто так не пройдешь, только на внедорожниках. И то там «паркетники» врываются и встают. Их тоже вытаскиваем.

За те годы, что я рыбачу и охочусь, на территории нашей области побывал практически везде. В основном все дороги знаю, но стараемся по одному не ездить - минимум два автомобиля, а в основном три-четыре в зависимости от расстояния.

Виктор Канцедал: «Мой автомобиль не боится трудностей» / Фото из личного архива

Мой автомобиль не боится трудностей, это железная рабочая машина - можно все что угодно привезти и довезти и куда угодно проехать! Свой УАЗ я называю «Орликом», когда только приехал, его жена так назвала. Эмблема УАЗа сделана в виде птицы, да и мы, когда ехали, ей понравилось, что машина высокая, все видно. Как орел, когда летит, все свысока видит.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 13 Виктора Канцедала в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 6 мая, до 11.00 воскресенья, 7 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 4 мая, до 10.00 понедельника, 8 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 12 Багдата Жумагулова поступило 124 голоса.