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Куда пойти с 27 апреля по 3 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

29 апреля,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

30 апреля,

12.00

«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

28 апреля,

18.30

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма, премьера

30 апреля,

17.00

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма, премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

27, 28 апреля,

12.00

«Звезда моего деда», С. Офицерова

29 апреля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

29 апреля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

30 апреля,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

30 апреля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»

В течение месяца

Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

29 апреля,

15.00

Концерт «Көктем назы» ансамбля танца «Костанайские зори». В программе танцы народов мира, а также прозвучат известные хиты

 

3 мая,

18.30

Turkish concert. В программе музыка знаменитых турецких телесериалов в исполнении симфонического оркестра. Этот концерт подарит ценителям турецких телесериалов возможность насладиться качественной музыкой

 

4 мая,

18.30

Ludovico Einaudi 2.0. Абсолютно новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

27 апреля, 19.00

Бадминтон. Чемпионат РК среди спортсменов 2005 г. р. и младше

Костанай, ул. Маяковского, 119

27-30 апреля

Бокс. Международный турнир среди юниоров 2007-2008 г. р. памяти Александра Мирошниченко

Костанай, Школа бокса

27-30 апреля

Баскетбол. Чемпионат области среди мужских команд

Костанай, СК «Динамо»

28-30 апреля

Баскетбол. 2-й тур областного турнира среди юношей 2011 г. р. и моложе

Костанай, «Трудовые резервы»

27-30 апреля

Военно-прикладные виды спорта. Чемпионат области по военизированному кроссу «Наследники Победы» среди юношей и девушек 14-17 лет

Костанай, ДЮСШ № 3

29 апреля, 10.00

Муай тай. Чемпионат области среди юношей и молодежи

Костанай, СК «Султан»

29-30 апреля

Открытие 29 апреля, 12.00

Легкая атлетика. Чемпионат области среди младших юношей и девушек 2008-2009 г. р.

Лисаковск

28-30 апреля

Открытие 28 апреля, 10.30