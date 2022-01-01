Куда пойти с 27 апреля по 3 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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29 апреля,
12.00
|
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
|
30 апреля,
12.00
|
«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
28 апреля,
18.30
|
«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма, премьера
|
30 апреля,
17.00
|
«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма, премьера
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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27, 28 апреля,
12.00
|
«Звезда моего деда», С. Офицерова
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29 апреля,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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29 апреля,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
30 апреля,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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30 апреля,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»
|
В течение месяца
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Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
29 апреля,
15.00
|
Концерт «Көктем назы» ансамбля танца «Костанайские зори». В программе танцы народов мира, а также прозвучат известные хиты
|
3 мая,
18.30
|
Turkish concert. В программе музыка знаменитых турецких телесериалов в исполнении симфонического оркестра. Этот концерт подарит ценителям турецких телесериалов возможность насладиться качественной музыкой
|
4 мая,
18.30
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Ludovico Einaudi 2.0. Абсолютно новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф. «Тобол» - «Барсы Атырау»
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Костанай, СРК «Костанай»
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27 апреля, 19.00
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Бадминтон. Чемпионат РК среди спортсменов 2005 г. р. и младше
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Костанай, ул. Маяковского, 119
|
27-30 апреля
|
Бокс. Международный турнир среди юниоров 2007-2008 г. р. памяти Александра Мирошниченко
|
Костанай, Школа бокса
|
27-30 апреля
|
Баскетбол. Чемпионат области среди мужских команд
|
Костанай, СК «Динамо»
|
28-30 апреля
|
Баскетбол. 2-й тур областного турнира среди юношей 2011 г. р. и моложе
|
Костанай, «Трудовые резервы»
|
27-30 апреля
|
Военно-прикладные виды спорта. Чемпионат области по военизированному кроссу «Наследники Победы» среди юношей и девушек 14-17 лет
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Костанай, ДЮСШ № 3
|
29 апреля, 10.00
|
Муай тай. Чемпионат области среди юношей и молодежи
|
Костанай, СК «Султан»
|
29-30 апреля
Открытие 29 апреля, 12.00
|
Легкая атлетика. Чемпионат области среди младших юношей и девушек 2008-2009 г. р.
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Лисаковск
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28-30 апреля
Открытие 28 апреля, 10.30
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