Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 12 - Багдат ЖУМАГУЛОВ (Рудный).

Стаж вождения: 4 года. Автомобиль: Hyundai Santa Fe. Цвет: черный. Пробег: 275 333 км. Год выпуска: 2002. Объем двигателя: 2 л, дизельный. КПП: автоматическая.

Багдат Жумагулов: "Нужен был просторный семейный автомобиль, потому купил Santa Fe" / Фото из личного архива

- Ранее у меня были Mercedes-Benz W140 и Mercedes-Benz W124, но так как я часто выезжаю в сельскую местность, а дороги у нас плохие, да и нужен был более просторный, семейный автомобиль, этой зимой приобрел Santa Fe. У друга был такой автомобиль, мне понравился его внешний вид, просторный салон, большое количество дополнительных функций, а автоматическая коробка передач идеально подходит для городских условий. Потому выбор пал именно на Hyundai. Запчасти на этот автомобиль также очень доступные по цене.

Из дополнительного оборудования на автомобиле установлены фаркоп, хорошая аудиосистема с сабвуфером, подогрев боковых зеркал и заднего стекла, также стоит турбина.

Машина на бездорожье показала себя очень хорошо. Особенно весной, когда начал таять снег. На второй же день после покупки, в конце февраля, я вытащил две машины, которые сели на «пузо». Обе машины застряли в Рудном и не могли выехать со двора. Первый случай - позвонил знакомый, а когда ему помог, увидел, как в снегу застрял Volkswagen Touareg.

Я увлекаюсь охотой и рыбалкой. Правда, пока не выезжал на Santa Fe, но уверен, что мой автомобиль в самый раз подойдет для этого. Также машина очень подходит для семейного отдыха: часто выезжаю на ней с семьей в Кушмурун, возил детей в Россию на соревнования по карате.

Свой автомобиль я называю «Буцефалом» - так звали коня Александра Македонского, потому что он такой же проходимый и выносливый, хорош и для города, и для бездорожья!

На автомобиле Багдат установил фаркоп, аудиосистему, подогрев боковых зеркал и заднего стекла, а также турбину / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 12 Багдата Жумагулова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 29 апреля, до 11.00 воскресенья, 30 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 27 апреля, до 10.00 понедельника, 1 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 11 Федора Ганчара поступило 216 голосов.