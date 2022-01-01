По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 65 лет, невесте - 58;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 59 новорожденных: 25 девочек и 34 мальчика. Самые популярные имена малышей: Амалия, Самита, Арлан, Леон. Самые редкие: Белла, Стелла, Мия, Виталина, Дени, Кобланды. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 42 года;

- умерли 54 человека: 26 женщин и 28 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 641 вызов, из них 564 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 360, из них 60 - к детям. Поступили 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 5 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 5 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 410 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 158 человек, из них поместили 150: 130 мужчин и 20 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 24 выезда, на случаи горения - 80 выездов.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 163 уголовных правонарушения, из них 57 краж и 34 факта мошенничества;

- разысканы 14 без вести пропавших лиц; - раскрыты 117 преступлений;

- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 3 факта сбыта, 2 факт хранения и 2 факта контрабанды наркотических веществ.

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.