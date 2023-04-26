О двух участках открытых теплотрасс в центральной части Костаная сообщила «НГ» пенсионерка Тамара АХТЯМОВА.

- Одна теплотрасса частично без изоляции, а частично с ветхой находится за зданием городского акимата, чуть ниже него, - рассказала она. - Другая - за зданием «Евразийского банка», недалеко от дома № 67 по ул. Пушкина. Обе трубы я видела, когда прогуливалась по городу. Трубы небольшие, но хочется, чтоб все были изолированы.

По указанным адресам корреспонденты «НГ» увидели два участка трубы без изоляции.

Теплотрасса за зданием городского акимата частично открыта / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за зданием «Евразийского банка» открыты и с ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 187 по ул. Баймагамбетова, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. Баймагамбетова, 187. Трубы в торце дома утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

25 апреля в Костанае завершился отопительный сезон, во время которого КТЭК изолирует теплотрассы по своему графику. В связи с этим прием заявок в наш проект приостанавливается до осени.

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Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!