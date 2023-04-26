Как дочь знаменитого атамана Нестора Махно отвечала за отца в казахстанской ссылке

Елена Михненко. Алма-Ата, до 7 января 1946 г. / Фото из личного дела

Сегодня в информационных сводках из района боевых действий на Украине часто упоминается станица Гуляй-Поле - это место, где явился на свет легендарный Батька Нестор Иванович Махно (Михненко). Как же его не вспомнить? И вот почему. Следы пребывания его дочери Елены Нестеровны Михненко в Казахстане обнаружены в архиве Генеральной прокуратуры РК. Их арестовала вместе с матерью Галиной Андреевной Кузьменко в 1945 году в Германии агентура НКВД. Женщин привезли в СССР и осудили.

Нестор Махно родился в крестьянской семье в с. Гуляй-Поле Екатеринославской губернии в октябре 1899 года. На события февраля 1917 года стихийно ответил новой пугачевщиной, за что находился в заключении в Бутырской тюрьме с 1909-го по 1917 год. Освободившись, вернулся домой. Был избран председателем Совета крестьянских депутатов.

В апреле 1918 года создал анархический отряд и вступил в борьбу с австро-немецкими оккупационными войсками в районе Гуляй-Поля - Екатеринославля. В июне 1918 года был принят в Кремле Лениным и Свердловым. Отправлял в города России эшелоны с хлебом с надписью на вагонах «От Батьки Махно». Воевал против войск генерала А. И. Деникина, затруднял наступление белых армий на Москву. В феврале 1919 года как командир 3-й бригады Заднепровской дивизии входил в состав Красной армии. В мае самовольно оставил фронт.

Еще дважды повторял такие действия, воюя то против Красной армии, то против Петлюры, то против добровольческой армии генерала Деникина. Части Махно в октябре 1919 года первыми ворвались на Литовский полуостров в Крым, форсируя и преодолевая вброд Сиваш, начали разгром войск русской армии генерала П. Н. Врангеля.

С 1920 года Нестор Махно игнорировал власть совдепов и вел вооруженную борьбу уже с войсками Красной армии. Но силы были явно неравны, в 1921 году войска Махно были разгромлены частями Котовского, Буденного, Пархоменко. За время Гражданской войны Батька 12 раз был ранен в боях.

В августе 1921 года бежал в Румынию, затем в 1922 году в Польшу. С 1923 года в эмиграции в Париже. Работал сапожником и типографским рабочим. Умер в 1934 году от туберкулеза легких.

Первая жена Махно - Ф. Л. Гаенко - была убита в 1920 году в станице Гуляй-Поле при преследовании войск Батьки частями Котовского. Галина Андреевна Кузьменко - его вторая жена. О судьбе их дочери рассказывают архивные документы.

Нестор Махно с дочерью Еленой Михненко. Париж, 1925 г./ Фото из книги «Казахстан - Украина: дороги и перекрестки»

Постановление «Об избрании меры пресечения»

г. Киев, 3 января 1946 г.

Я, старший следователь Следственной части НК ГБ УССР, капитан Козлов, рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности Михненко Елены Нестеровны, 1922 г. р., уроженки г. Варшавы, русской, без гражданства, беспартийной, со средним образованием, незамужней, проживающей в г. Берлине, Ленинштрассе, 58,

нашел: Михненко Елена Нестеровна подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 54-6 УК УССР, и, принимая во внимание, что она, будучи на свободе, может уклониться от следствия и суда, руководствуясь ст. ст. 143 и 156 УПК УССР,

постановил: мерой пресечения способов уклонения и суда в отношении МИХНЕНКО Елены Нестеровны избрать содержание под стражей, о чем объявить арестованной под расписку в настоящем постановлении.

В соответствии со ст. 144 УПК УССР копию постановления направить Прокурору УССР и передать начальнику тюрьмы для приобщения к личному тюремному делу.

Ст. следователь следчасти НКГБ УССР капитан Козлов

Совершенно секретно

Справка

(по арх. след. делу № 0501646)

на Михненко Елену Нестеровну, 1922 г. р., уроженку г. Варшавы, украинку, без гражданства, образование среднее, беспартийную, до ареста проживала в г. Берлине.

Михненко Елена Нестеровна является дочерью руководителя анархистской банды Махно, который вел вооруженную борьбу против советской власти и в 1921 г. бежал за границу.

До 1941 г. Михненко Е. Н. проживала в Париже и воспитывалась в пансионах в антисоветском духе. В 1941 г. из г. Парижа добровольно выехала в г. Берлин, где работала на немецком военном заводе в качестве переводчицы и чертежницы конструкторского бюро.

Мать ее, Кузьменко Галина Андреевна, 1896 г. р., уроженка г. Киева, происходит из семьи жандарма царской охранки, в 1919-1921 гг., будучи женой руководителя банды Махно, принимала активное участие в вооруженной борьбе против советской власти. В 1921 г. вместе с Махно бежала за границу, находясь в эмиграции, поддерживала связь с эмигрантами-анархистами.

В 1924 г. в г. Берлине участвовала в оформлении эмигрантской организации эсеров. Через организацию эсеров Кузьменко получила документы для переезда в г. Париж, будучи в г. Париже восстановила связь с анархистской организацией и принимала участие в выпуске журнала «Дело труда».

Проживая за границей, она проводила активную антисоветскую работу, от анархистской организации получала материальную помощь. Во время военных действий Германии с Советским Союзом проживала в г. Берлине и работала на немецких заводах.

Кузьменко Галина Андреевна особым совещанием при МВД СССР от 16 августа 1946 г. по ст. 54-13 УК УССР за участие в анархистской банде в 1919-1921 гг. в борьбе против советской власти осуждена на 8 лет ИТЛ.

Михненко Елена Нестеровна особым совещанием при МВД СССР от 16 августа 1946 г. по ст. 33 УК УССР как социально опасный элемент сослана на 5 лет в Казахстан.

Начальник отделения «А» УМГБ по Джамбульской области майор Беляев

Управление МГБ по Джамбульской области КазССР

Справка

г. Джамбул, 6 сентября 1950 г.

Выдана Михненко Елене Нестеровне, 1922 г. р., уроженке г. Варшавы, по национальности украинке, без гражданства.

Решением особого совещания при МВД СССР 16 августа 1946 г. как социально опасный элемент сослана в Джамбульскую область Казахской ССР сроком на пять лет.

Из ссылки освобождена 12 сентября 1950 г. по отбытии срока.

Справка выдана для предъявления в органы милиции на предмет получения паспорта.

Начальник УМГБ Джамбульской области подполковник Оспанов.

Начальник отделения «А» УМГБ по Джамбульской области капитан Мартынов.