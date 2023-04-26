Пин-Ап КЗ – это современная букмекерская контора, которая предлагает своим игрокам широчайший сегмент в мире спортивных ставок. На платформе представлены десятки различных спортивных дисциплин, но некоторые из них пользуются особым вниманием среди беттеров. На какие же игры приходится львиная доля ставок на сайте букмекерской конторы?

Топ 3 спортивных дисциплины в БК Пин Ап

Несмотря на то, что пользователи Пин Ап ставки на спорт делают на все виды спорта, наиболее популярными среди игроков остаются футбол, хоккей и теннис. Причин тому, что именно эти игры являются ведущими, несколько. Это связано и с общей мировой популярностью спортивных дисциплин, так и с выступлением казахстанских команд и спортсменов в футболе, теннисе и хоккее.

Футбол

Не будет секретом, если сказать, что букмекерская контора Пин Ап огромное внимание уделяет именно футболу. Этот спорт справедливо считается самым популярным направлением для беттинга не только на платформе Pin Up, а и во всем мире. Количество представленных футбольных турниров и чемпионатов поражает. На официальном сайте можно найти соревнования не только самых популярных лиг, а и редких состязаний, вплоть до Второй лиги Японии или женского Кубка Боливии. Тем не менее самыми ведущими чемпионатами среди беттеров остаются:

еврокубковые поединки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференции),

поединки национальных сборных (отбор и основной раунд Чемпионата мира, отбор и основной раунд Чемпионата Европы, Лига Наций),

английская Премьер-лига,

немецкая Бундеслига,

французская Лига 1,

испанская Примера,

итальянская Серия А,

Премьер-лига и Кубок Казахстана!

Особое внимание Пин Ап букмекер уделяет внутренним футбольным турнирам Казахстана, а также сборной и командам, когда они выступают на международной арене. К примеру, в Премьер-лиге БК освещает абсолютно все игры, предлагая на них богатейшую роспись из традиционных и редких исходов. Регулярно букмекерская контора запускает под такие события специальные акции и розыгрыши, поощряя пользователей заключать пари на своих.

Хоккей

Pin Up спорт включает в себя целую плеяду популярных игр для беттинга, и к ним смело можно отнести хоккей. Среди пользователей из Казахстана хоккей на льду занимает особое место, поскольку во время регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги на сайте букмекерской конторы доступны ставки на команду из Астаны – Барыс. Полнота линии на эту дисциплину порадует даже самого требовательного беттера. Помимо КХЛ, самыми популярными турнирами остаются Национальная хоккейная лига, Чемпионат мира и Олимпийские состязания по хоккею. Тем не менее вы запросто встретите и редкие соревнования, такие как:

чемпионаты Швеции разных уровней,

Альпийская хоккейная лига,

регулярные чемпионаты Финляндии,

канадские первенства,

чемпионат Франции по хоккею!

Можно утверждать, что в букмекерской конторе Пин Ап представлены соревнования со всех стран, которые проводят турниры по хоккею. Богатство росписи полностью отвечает богатству линии. К примеру, на рядовой поединок Национальной хоккейной лиги количество исходов запросто преодолеет отметку в несколько сотен. Это означает, что вашему вниманию будут представлены даже самые необычные результаты.

Теннис

В тройку самых популярных видов спорта в БК Пин-Ап уверенно входит большой теннис. Букмекерская контора в Казахстане полностью отвечает запросам пользователей, предлагая заключать пари на десятки турниров всех уровней. Не лишены внимания казахстанские теннисисты и теннисистки, которые активно принимают участие в соревнованиях серии ATP, ITF и WTA. На официальном сайте вы всегда найдете актуальные матчи с участием наших спортсменов.

Естественно, букмекер Pin Up не обходит стороной и самые крупные турниры в мире большого тенниса, а именно соревнования Большого Шлема. К ним относятся:

Уимблдон,

Ролан Гаррос,

US Open,

Australian Open!

Беттер сможет сделать ставку на любой теннисный поединок как в режиме прематч, так и лайв, будь то рядовой матч Челленджера или же рейтинговый матч серий от 250 до 1000. В Live, как и для других крупных видах спорта, вы всегда сможете отслеживать ход поединка в детальной информационной графике. Роспись представлена не только в виде традиционных пари на форы, тоталы и результат. Вы можете встретить комбинированные ставки, пари на отдельный сет и так далее. Пин Ап официальный сайт предоставляет поклонникам тенниса весь необходимый функционал для пари на этот спорт.

Ключевые преимущества ставок на спорт в Пин-Ап

Букмекерская контора Pin Up в Казахстане создала для своих пользователей современную и удобную платформу для спортивных ставок. На официальном сайте, который доступен и с мобильных устройств, в том числе, вы найдете линию из десятков видов спорта и сотен турниров как в прематч, так и в Live. Пин Ап предлагает полный и широчайший выбор популярных спортивных дисциплин и редких направлений.

Обилие бонусов и акционных предложений – все это станет приятным плюсом для всех игроков. Если вы новичок на сайте БК Pin-UP, то вас ждет приветственный бонус. Платформа тщательно освещает события, в которых участвуют казахстанские команды или спортсмены, часто создавая под них розыгрыши и акции.

Лицензия №21031283 от 08.11.2021 выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан".

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