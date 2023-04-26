О свалке возле мусорных контейнеров за домом № 89 по ул. Дулатова сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ЖИЛИНА. По ее словам, свалка почти «дошла» до тротуара.

- Мусор регулярно не вывозится, - рассказала читательница. - Ветки, коробки, бумажки - все складируется возле контейнеров. Сейчас этот мусор почти лежит на тротуаре.

На месте корреспонденты «НГ» увидели кучу мусора, которая действительно постепенно приближается к тротуару.

Ул. Дулатова, 89. Мусор за домом тянется от контейнеров до тротуара / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 60 по пр. Кобланды батыра, о которой мы писали две недели назад, убрали, но не до конца. Справа от контейнеров все еще лежит приличная гора мусора.

Пр. Кобланды батыра, 60. Свалку убрали слева от контейнеров и перед ними. Справа мусор остался / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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