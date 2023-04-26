Самым горячим поклонникам заморского фрукта посвящается этот рецепт

Кекс из бананов получится ароматным даже без специй / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Принимаю гостью, пьем неимоверное количество кофе и чая. Ну и делимся рецептами выпечки, которая нередко сопровождает посиделки с этими напитками. Гостья у себя дома много работает, поэтому рецепты у нее в приоритете те, которые не требуют бездны времени. И при этом дают гарантированный результат при небольших заменах ингредиентов. На днях пекли банановый хлеб.

Хлеб, потому что банановый кекс. А кекс по-английски именно что bread (брэд), хлеб то есть. И пекли мы его в прямоугольной форме, хотя можно в любой: фигурной для кекса, круглой, это не принципиально.

Выпечка вполне бюджетная. Требуются бананы, растительное масло, мука, сахар. Специи опционально. Бананы и без них душистые, но можно чем-то аромат и вкус подчеркнуть. То же самое с добавками. Мы все-таки нарубили грецких орехов, но вполне можно обойтись без них.

Бананы требуются спелые, но вовсе не обязательно, чтобы шкурка у них сильно потемнела. Мы пекли свой кекс поздно вечером, блендер включать не хотелось, поэтому разминали их вилкой. В миску высыпали сахар, поверх - бананы, и вперед. Тем более что консистенция «с кусочками» вполне устраивала. Если желателен кекс абсолютно гладкий, то пюрируйте фрукты блендером.

Кстати, очень хорошо помять бананы руками прямо в шкурке, они отлично размягчаются.

Яиц эта выпечка не требует. Банан тесто прекрасно держит. Масло - растительное. И если дозу сахара поклонникам полезного питания можно уменьшить, то масла меньше не кладите, иначе кекс будет суховатым.

Итак, к бананам с сахаром добавляем масло, перемешиваем. В другой миске соединяем муку со щепоткой соли, разрыхлителем, содой. Добавляем к влажным ингредиентам, хорошенько перемешиваем. В последнюю очередь кладем рубленые грецкие орехи, трем для аромата орех мускатный, добавляем чуть-чуть корицы и пару ложек коричневого рома. Все, перечисленное в последнем предложении, не обязательно.

Форму смазываем растительным маслом, выливаем туда тесто. И выпекаем 30-40 минут при 180 градусах. Готовность определяем сухостью деревянной шпажки. Остывает пусть в форме. Вынимается легко.

Кекс получается темным - в том заслуга банана и корицы, влажным, мягким.

Ингредиенты

Около 300 г бананов (3 больших или 4 маленьких), 120 г сахара, 120 г рафинированного растительного масла, 180 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соды, 2 ч. л. рома, по щепотке мускатного ореха и корицы.