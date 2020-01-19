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Куда пойти с 19 по 25 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

21 января,

12.00

 

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

22 января,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

20 января,

18.30

 «Алжир», А. Тастанбеков, реквием

 

22 января,

17.00

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

 

25 января,

10.30

«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20 января,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

21 января,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

 

21 января,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

22 января,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

22 января,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

 «Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 января,

18.30

Концерт ансамбля «Славянская песня». Прозвучат известные русские народные песни, ретропесни, песни казахстанских авторов.

В концертной программе принимает участие ансамбль танца «Костанайские зори», П. Латышев (саксофон)

 

27 января,

18.30

Концерт камерного оркестра Костанайской областной филармонии имени Елюбая Умурзакова. Артисты: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Зарина Кульмухамбетова, Азамат Ибраев, Нурсулу Куснетова, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, творческая школа ARTIST.

В программе - зарубежный, русский рок, саундтреки, эстрада

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

31 января,

19.00

«Сестры», спектакль по пьесе Алексея Слаповского. Гастроли московских актеров. В главных ролях: Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова, Борис Хвошнянский

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Media Football League Qazaqstan. FC «Sparta» - FC «Alash»

Костанай, «Тобыл Арена»

19 января, 19.00

Хоккей. Чемпионат РК. Высшая лига. «Горняк» - «Снежные Барсы»

Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»

19-20 января, 19.00

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, СРК «Костанай»

21-22 января, 17.00