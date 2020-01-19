Куда пойти с 19 по 25 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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21 января,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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22 января,
12.00
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«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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20 января,
18.30
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«Алжир», А. Тастанбеков, реквием
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22 января,
17.00
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«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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25 января,
10.30
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«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20 января,
18.30
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
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21 января,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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21 января,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
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22 января,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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22 января,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 января,
18.30
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Концерт ансамбля «Славянская песня». Прозвучат известные русские народные песни, ретропесни, песни казахстанских авторов.
В концертной программе принимает участие ансамбль танца «Костанайские зори», П. Латышев (саксофон)
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27 января,
18.30
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Концерт камерного оркестра Костанайской областной филармонии имени Елюбая Умурзакова. Артисты: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Зарина Кульмухамбетова, Азамат Ибраев, Нурсулу Куснетова, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, творческая школа ARTIST.
В программе - зарубежный, русский рок, саундтреки, эстрада
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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31 января,
19.00
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«Сестры», спектакль по пьесе Алексея Слаповского. Гастроли московских актеров. В главных ролях: Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова, Борис Хвошнянский
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Media Football League Qazaqstan. FC «Sparta» - FC «Alash»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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19 января, 19.00
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Хоккей. Чемпионат РК. Высшая лига. «Горняк» - «Снежные Барсы»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»
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19-20 января, 19.00
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай, СРК «Костанай»
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21-22 января, 17.00
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