О длинном участке теплотрассы за частным урологическим центром по ул. Амангельды, 143 «А» сообщила «НГ» пенсионерка Нина ШОХИНА.

Ул. Амангельды, 143 «А». Трубы за домом открыты с конца прошло года

- Прохожу в этом месте мимо общежития социально-экономического колледжа, потом к больницам и уже с конца прошлого года вижу эти голые трубы, - пояснила Нина Шохина. - Трубы тонкие, но открыты на очень длинном участке. Решила обратиться к вам, чтобы поспособствовали их закрытию.

За домом № 143 «А» по ул. Амангельды и в торце здания общежития корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу небольшого диаметра, почти полностью открытую.

Ул. Баймагамбетова, 168. Трубы во дворе дома утеплили

Трубы во дворе дома № 168 по ул. Баймагамбетова, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК хорошо закрыли.

Свалку во дворе дома № 114 по ул Алтынсарина, о которой «НГ» также писала две недели назад, убрали частично. Старой мебели возле контейнеров уже нет, но матрас и коробки еще остались.

Ул. Алтынсарина, 114. Свалку убрали частично

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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