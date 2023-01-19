«НГ» традиционно спросила костанайских чиновников, сколько они зарабатывают, где живут и на чем ездят

3 января 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон «О противодействии коррупции», который предусматривает наказание чиновников за расхождение их расходов с доходами. При разнице более чем на 3,4 млн тенге грозит увольнение c запретом занимать госдолжности в течение трех лет. Если расхождение меньше 3,4 млн тенге, оштрафуют на 90% от суммы разницы. Норма начнет действовать с 2027 года, но еще в 2020-м Токаев заявлял, что вводится долгосрочный мораторий на покупку чиновниками дорогих машин, квартир, домов. И пообещал: бороться с патологической тягой к роскоши наших госслужащих будет, даже если потребуется их «ломать через колено». Учитывая тренд президента на глобальную борьбу с коррупцией, «НГ» устроила традиционной «экзамен на чин» местным госслужащим.

В одной из квартир этого дома живет аким Житикаринского района Нуржан Утегенов / Фото Сауле КУАНБЕК

Мы отправили официальные запросы акиму области, его заместителям, городским акимам, представителям силовых структур, судьям и другим высокопоставленным госслужащим. Поинтересовались, какова их зарплата, в каких домах и квартирах живут, на каких машинах ездят. Заодно уточнили: согласны ли они, что тяга к роскоши у некоторых госслужащих патологическая и ее нужно искоренять самыми суровыми методами?

На этот раз мы сравнили ответы нынешних костанайских власть придержащих с предыдущими. Итог не сильно обрадовал: громкие слова на самом высоком уровне, похоже, не влияют на готовность чиновников на местах афишировать свои доходы.

Без резиденции и служебной квартиры

Поводом для проверки открытости чиновников послужили также резкие заявления акима области Кумара АКСАКАЛОВА о жесткой экономии, сделанные им через неделю после назначения. И не просто заявления, а моментальные урезания бюджетных трат больше чем на миллиард. Наши пользователи тут же отреагировали: готов ли новый глава региона экономить на себе? Или продолжит жить в роскошной резиденции, за которую не раз доставалось его предшественнику Архимеду Мухамбетову?

Кумар Аксакалов начал с кардинального урезания бюджета, но о своих доходах рассказывать не спешит / Фото из архива «НГ»

Открытостью Кумар Аксакалов не порадовал. На официальный запрос «НГ» ответил, что в резиденции жить не будет, но и служебной квартиры у него нет. Тогда мы вновь уточнили: где все-таки живет аким области, сколько получает и на каких машинах ездит. Срок ответа на запрос истекает 19 января, поэтому надеемся на исчерпывающий ответ.

Хотя его предшественникам уточняющих запросов посылать не приходилось. Сергей Кулагин, Нуралы Садуакасов и Архимед Мухамбетов отвечали сразу, пусть и не на все вопросы.

В 2009 году Кулагин проигнорировал лишь вопрос о заработной плате, но сообщил, что живет «в 3-ком. кв., переделанной из 4-ком. «киевской серии», а ездит на служебных Toyota и Mercedes». В 2014-м Нуралы Садуакасов отвечал, что получает 518 604 тенге в месяц, живет в квартире площадью 60 кв. м. Архимед Мухамбетов в 2015 году рассказал, что его заработная плата составила 18 871 416 тенге за предыдущий год, у супруги есть Lexus, а также квартира и дом с участком в Актобе. Чуть позже выяснилось, что в Костанае он занимает целую резиденцию с бассейнами, банями и теннисными кортами площадью почти 20 га, за что не раз подвергался критике.

Заместители акимов областей следовали примеру начальников. При Кулагине никто из них не ответил о зарплате, но все рассказали о жилье и машинах. При Садуакасове озвучивали и свои зарплаты, и наличие материальных благ. При Мухамбетове ответы замов были разными.

Что мы имеем сейчас?

Все заместители Кумара Аксакалова, включая руководителя аппарата Мурата САНДЫБАЕВА, как под копирку, не ответили ни на один вопрос. Более того, никто не прислал отписку лично от себя, за всех заместителей отдувался Сандыбаев.

- Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, - сообщил он. - Конкретное закрепление определенной марки служебной машины за должностными лицами отсутствует. Зарплата в месяц соответствует постановлению Правительства РК от 16 октября 2017 года «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет бюджета». Заместители акима области и руководитель аппарата поддерживают все принятые поправки и намеченный курс президента.

Заместители акима умудрились не только сделать личную тайну из бюджета, за счет которого получают зарплату, но и не заметили этого противоречия в собственном ответе. Не говоря уже о том, что не вполне поддержали президента, призывающего к открытости.

Судьи молчат, молчит ДКНБ

Председатели судов по вопросам жилья и автомобилей сослались на Закон «О персональных данных и их защите», а по вопросам о заработной плате - на Закон «О противодействии коррупции», который позволяет им отчитываться только перед органами государственных доходов.

- Запрашиваемые вами сведения касаются изменений в указанный закон, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года, - сообщил председатель Костанайского областного суда Вячеслав САЛИЙ. - Сведения о доходах предоставляются только в органы государственных доходов, к коим вы не относитесь. Кроме того, перечисленные в вашем запросе вопросы... связаны с личной безопасностью судей и членов их семей.

Его ответ практически повторили председатели СМУС Костанайской области и суда № 2 Костаная.

Любопытно, что в 2014 году председатель Костанайского областного суда Галымжан Мырзаке запросто отвечал, что его зарплата в месяц составляет 355 764 тенге, а у супруги есть 4-комнатная квартир в Шымкенте. Всеобщей декларации тогда еще не было, а законы, защищающие судей, уже были. Может, дело не в личной безопасности, а в корпоративной закрытости?

Молчаливым оказался и начальник ДКНБ Костанайской области Айбар Дуанбаев.

- Согласно ст. 17 Закона «О специальных государственных органах РК», предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным, - сообщил «НГ» врио начальника департамента КНБ Болат КУРЕНБЕКОВ.

Закон «О специальных государственных органах РК» вступил в силу в 2012 году. В п. 17 есть сноска о том, что каэнбэшники имеют право на «защиту персональных данных сотрудника и членов его семьи». Как к этому пункту относится заработная плата, получаемая из бюджета, и служебный автомобиль, оплачиваемый за счет средств налогоплательщиков, в местном департаменте КНБ не пояснили.

Кстати, в 2009 году начальник департамента КНБ по Костанайской области Ахметжан Сарсембев на вопрос «НГ» о заработной плате тоже не ответил. Зато сообщил, что у него есть съемная квартира в Костанае и 4-комнатный дом в Алматы с земельным участком 6,5 сотки, а также служебная Toyota Camry.

В чем сила, брат?

В том, что дело не в «бумажках», которыми при желании можно отмахнуться даже от слов президента, «НГ» убедилась на примере более открытых ответов не менее весомых костанайских фигур.

Порадовал начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ. Он одним из первых ответил на все вопросы «НГ», что довольно выгодно смотрится на фоне его предшественников: Булата Байжасарова и Тлегена Маткенова. Их мы тоже спрашивали о доходах и имуществе, но получали отказы. Лишь один раз, в 2015 году, Маткенов сообщил, что его зарплата в месяц составляет 305 530 тенге. Остальные вопросы проигнорировал, естественно, не упомянув про ставшую позже скандально известной коллекцию дорогих часов, включавшую золотые Rolex и парочку Corum Golden Bridge.

Полковник Омарбеков сам пожелал показать свою служебную Kia K-5, 2021 г. в. / Фото Сауле КУАНБЕК

- Государственный служащий должен быть образцом честности как на службе, так и за ее пределами, - ответил «НГ» нынешний начальник ДП Омарбеков. - Мои расходы не превышают доходов, исходя из моей заработной платы.

Прокурор Костанайской области Берик АБИЛОВ, можно сказать, удивил своим быстрым и полным ответом. Ранее ни один из его предшественников - Абдукадыр Карим и Марат Кайбжанов - не отвечали на запросы «НГ» о жилье, машинах и зарплатах. Лишь прокурор Костаная Арай Алимов в 2009 году сообщал, что получает 127 332 тенге в месяц, живет в служебной 3-комнатной квартире в микрорайоне Наурыз.

Все заместители нынешнего прокурора области также назвали свои зарплаты и указали, где живут.

Где живут городские акимы?

Акимы городов, как правило, никогда не скрывали свои доходы. Нынешний аким Костаная Марат Жундубаев сразу ответил на все вопросы «НГ», как и в бытность свою акимом Лисаковска.

- Принятые поправки президента Казахстана поддерживаю, так как контроль за расхождением между доходами и расходами у госслужащих - всего лишь один из многочисленных инструментов реализации антикоррупционной политики государства, - сообщил Марат Жундубаев. И на вопрос о готовности снизить свои расходы ответил: - Готов, потому что мы всегда соизмеряем свои доходы и расходы. Есть семейный бизнес, который мой отец начал и ведет еще со второй половины 80-х годов. Он традиционный для Костанайской области: растениеводство и животноводство. Это основной источник доходов и благополучия нашей семьи.

Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ также отметил, что в целом поддерживает политику главы государства.

Аким Рудного Куандык Испергенов сам оплачивает аренду квартиры, расположенной в этом доме / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Это правильная политика, ведь каждый государственный служащий - лицо государства, основными качествами которого являются скромность, сдержанность и преданность делу, - пояснил рудненский аким. - Для обеспечения своей семьи мне достаточно моего дохода. Я не приобретаю дорогостоящих вещей, и нет необходимости пересматривать домашний бюджет. Основные расходы - на продукты питания, коммунальные платежи и одежду.

Аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ подчеркнул, что положительно относится к тому, что президент решил бороться с тягой чиновников к роскоши. И даже отметил, что она «реально патологическая», уточнив, что, в связи с новыми изменениями, готов снизить свои расходы.

- Готов. Не будет никаких проблем. На личный автомобиль, - резюмировал Асанов.

«Невыгодная» коррупция?

Нет проблем с открытостью и у руководителя департамента по делам государственной службы Асхата ИСКЕНДИРОВА. Он уточнил, что к госслужащим корпуса Б не предъявляются требования по опубликованию сведений о месте проживания, личном авто, расходах и доходах в СМИ, но предпочел ответить на все наши вопросы. При этом заметил: антикоррупционная политика Казахстана постоянно совершенствуется, «исходя из запросов общества с учетом национальной практики и передового зарубежного опыта».

- Согласно Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, незаконное получение благ является главным мотивом для совершения коррупционного правонарушения, - поясняет в ответе «НГ» Искендиров. - Поэтому требуют внедрения механизмы, которые сделают коррупцию «невыгодной», то есть приведут к невозможности использования незаконно нажитых средств. Одним из таких инструментов является введение ответственности за необоснованное обогащение, когда расходы значительно превышают доходы. В обеспечение действенности данного института в рамках всеобщего декларирования доходов и расходов будет применяться эффективная риск-ориентированная проверка деклараций, в том числе посредством электронных систем. Введение реестра публичных должностей позволит в рамках финансового мониторинга отслеживать крупные покупки и операции не только лиц, которые войдут в данный список, но и их близких родственников.

Поддержал политику открытости и руководитель управления госдоходов Сеилжан АХМЕТОВ. Именно на это ведомство чаще всего ссылались чиновники, которые отказались нам отвечать. Сам Ахметов указал свою зарплату и добавил:

- С 1 января 2021 года начался первый этап всеобщего декларирования, государственные служащие вошли в него в первую очередь. С 1 января 2023 года начался второй этап, обязательства появились у всех работников бюджетных организаций, с 1 января 2024 года начнется третий этап, включающий в себя субъектов бизнеса, и уже 1 января 2025 года будет четвертый финальный этап, где все граждане, достигшие 18 лет, будут сдавать декларацию. Таким образом, финансовое состояние государственных служащих прозрачно, подвергается постоянному финансовому контролю, следовательно, расходы соответствуют полученным доходам.

Ответ руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции (для просмотра в большем размере откройте в отдельной вкладке)



Пока слабо верится, что коррупция для чиновников вдруг станет «невыгодной». Судя по ответам на запросы, большинству невыгодно даже открыто назвать свои зарплаты, не говоря о предметах роскоши. И когда уже за 30 с лишним лет застанем такое «внедрение механизмов» для борьбы с коррупцией, которое реально позволит ее снизить, а не просто о них говорить...

Как отвечали на вопросы «НГ» в 2023 году

ФИО Должность Зарплата на руки в месяц Жилье Служебный автомобиль Личный автомобиль Городские акиматы Марат Жундубаев Аким Костаная 913 000 тенге при общем стаже более 31 года, 23 из которых на госслужбе Частный дом площадью 286 кв.м. Lexus-570, 2010 г.в. Toyota Camry, 2018 г.в. Алмат Исмагулов Заместитель акима Костаная 507 700 тенге 4-комнатная квартира Hyundai Tucson, 2018 г.в. Нет Руслан Катпаев Заместитель акима Костаная 507 700 тенге Собственного жилья в Костанае нет, проживает у родственников. Ждет новую квартиру по долевому строительству Hyundai Tucson, 2018 г.в. Нет Максим Моргунов Руководитель аппарата акима Костаная 390 000 тенге 2-комнатная квартира, 45 кв.м в центре Toyota Camry, 2006 г.в. Chevrolet Nexia, 2020 г.в. Нуржан Утегенов Аким Житикаринского района 700 000 тенге Служебная 3-комнатная квартира, 80 кв.м. Toyota Land Cruiser 200, 2017 г.в. Hyundai Santa Fe, 2020 г.в. Амирхан Асанов Аким Аркалыка 776 000 тенге Служебная 3-комнатная квартира,76 кв.м. Toyota Land Cruiser 200, 2016 г.в. Нет Куандык Испергенов Аким Рудного 795 824 тенге Арендная 3-комнатная квартира. Оплата за аренду квартиры производится за счёт личных средств Chevrolet Trailblazer, 2021 г.в. Владелец авто АО «СПК «ТОБОЛ»/JOINT STOCK COMPANY. Данный автомобиль арендуется акиматом Рудного для служебного пользования Нет Абай Ибраев Аким Лисаковска 785 000 тенге Служебная 4-комнатная квартира, 71,5 кв.м. Toyota Land Cruiser 150 Prado, 2010 г.в. Нет Силовые структуры Ерлан Омарбеков Начальник департамента полиции 750 000 тенге Арендованная 3-комнатная квартира, 70 кв.м. KIA K-5, 2021 г.в. Нет Берик Абилов Прокурор области Около 570 000 тенге Служебная квартира Toyota Land Cruiser 200, 2016 г.в. Нет Марат Сматов Первый заместитель прокурора области Около 410 000 тенге Съемная квартира Toyota Land Cruiser 200, 2008 г.в. Нет Джанибек Бакаев Заместитель прокурора области Находится в трудовом отпуске, ответит позже Айбар Дуанбаев Начальник департамента Комитета национальной безопасности Ответ прислал, но на вопросы не ответил Финансисты Сеилжан Ахметов Руководитель департамента госдоходов 540 554 тенге Благоустроенная квартира в Костанае, площадь и количестве комнат не указал Закрепленного персонального служебного автомобиля нет Нет Антикоррупционщики Асхат Искендиров Руководитель департамента по делам государственной службы 580 000 тенге при стаже работы на госслужбе более 15 лет 2-комнатная квартира, 58,9 кв.м. Skoda Superb, 2013 г.в, ведется работа по списанию либо передаче автомашины на баланс иной организации Chevrolet Tracker 2022 г.в. (оформлена в кредит), управляет супруга Бауыржан Узынжас Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Ответ прислал, но на вопросы не ответил Судьи Жолдыбай Метаев Председатель СМУС Ответ прислал, но на вопросы не ответил Вячеслав Салий Председатель областного суда Ответ прислал, но на вопросы не ответил Жасулан Кабыш Председатель суда №2 Ответ прислал, но на вопросы не ответил Акимат области Кумар Аксакалов Аким области Срок предоставления ответа - 19 января 2023 года

Гауез Нурмухамбетов Первый заместитель акима области (сейчас - сенатор Парламента РК) Не ответил Закрепленного персонального служебного автомобиля нет Не ответил Ерлан Спанов Заместитель акима области Не ответил Закрепленного персонального служебного автомобиля нет Не ответил Арман Абенов Заместитель акима Костанайской области Не ответил Закрепленного персонального служебного автомобиля нет Не ответил Мурат Сандыбаев Руководитель аппарата акима области Не ответил Закрепленного персонального служебного автомобиля нет Не ответил

Ответы предшественников на вопросы «НГ»