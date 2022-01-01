В нашем селе Михйловка Мендыкаринского района нет водопровода. До 2020 года воду привозил молоковоз, но более 2 лет назад стали возить ее КамАЗом. Когда воду возил молоковоз, проблем с поставками не было, но сейчас подвезти воду в часть села могут раз в 10-14 дней, так как воды из одной бочки на всех не хватает. Мы обращались к акиму района и в отдел ЖКХ района, но ответов так и не получили. Терпение наше уже иссякло, как и вода во флягах. Ведь несмотря на наши обращения, никому до нас нет дела! И еще один вопрос: когда нам проведут водопровод?

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Комментарий

- В наш адрес вопросов о проблеме поставки воды от жителей с. Михайловка не поступало. Ранее подвоз воды осуществлялся на молоковозе, - ответил на запрос «НГ» руководитель ГКП «Боровское ЖКХ - 2016» отдела ЖКХ акимата Мендыкаринского района Анатолий КАПЛУН. - Так как для транспортировки питьевой воды использовался нецелевой автотранспорт (присутствовал запах окисления молока, данная вода непригодна к употреблению), было решено заменить на соответствующий стандартам, предназначенный именно для транспортировки питьевой воды. Плюс ко всему хотелось бы добавить, что у молоковоза объем цистерны всего 3,5 куб. м, а на КамАЗе - 7,5 куб. м. Подвоз воды в Михайловский сельский округ нашим предприятием осуществляется еженедельно. Предприятие готово осуществлять подвоз воды в объеме, требуемом для нужд населения. В целях рационального использования техники, затрат по подвозу воды просим население с. Михайловка уточнить график, объем и количество потребляемой (требуемой) воды. Также просим дать ответ, имеется ли в наличии емкость для слива остатков воды в случае неполного израсходования при поставке.

- В 2020 году разработан проект «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка», - сообщил руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мендыкаринского района Нурлан БАЖИРОВ. - Общая стоимость проекта - 998,4 млн тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ и инжиниринговых услуг - 956 млн тенге. Необходимые средства выделены из Нацфонда РК и областного бюджета. Срок строительства - 2023-2025 годы. В ходе реализации будет проложено 27,9 км водопроводных сетей. Конкурсные и судебные мероприятия по определению подрядной организации завершены, по итогам победителем является ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой».